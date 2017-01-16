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16.01.2017

Вирус не дремлет

Эпидпорог превышен почти во всех районах Карелии

Все чаще медики выявляют в республике случаи заболевания гриппом.

На сегодня уровень эпидемического порога в регионе превышен на 15,7%. Всего в Карелии зарегистрировано чуть более пяти тысяч случаев заболеваемости ОРВИ. Высокие показатели отмечают в возрастной группе 3-6 лет. Только за минувшую неделю в республике заболели 1413 человек.

Превышение среднемногонедельного уровня заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Сортавальском, Суоярвском районах, Петрозаводске и Костомукше. На карантин закрыта одна дошкольная группа в поселке Новое Юшкозеро.

В карельской столице показатели заболеваемости выше нормы на 7,4%. Рост зафиксирован в возрастной группе 15 лет и старше. Продолжает увеличиваться доля вируса гриппа A(H3N2), выделенного при обследовании заболевших, за прошедшую неделю она составила 55%.

- В настоящее время в период эпидемического подъема заболеваемости с целью профилактики возникновения заболевания гриппом по возможности следует избегать многолюдных мест, носить гигиеническую маску для снижения риска инфицирования при посещении мест скопления людей – магазинов, поликлиник. Не занимайтесь самолечением, если врач настаивает на госпитализации, значит, для этого есть веские причины, не отказывайтесь. Своевременно начатое лечение позволит избежать возникновения неблагоприятных осложнений заболевания гриппом, - предостерегли в Роспотребнадзоре Карелии.


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