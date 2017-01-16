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16.01.2017

Дело продолжается

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева отправят на психолого-психиатрическую экспертизу

Юрию Дмитриеву, которого обвиняют в изготовлении порнографических материалов, назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

В ближайшее время специалисты проверят на вменяемость историка и общественного деятеля Юрия Дмитриева, рассказали в Следкоме Карелии. Психолого-психиатрическая экспертиза пройдет либо в Санкт-Петербурге, либо в Петрозаводске.

Напомним, по версии следствия, с 2012 по 2015 год 60-летний обвиняемый неоднократно проводил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал. Снимки он делал, чтобы в дальнейшем изготовить порнографические материалы, считают правоохранители.

В середине декабря прошлого года главу карельского «Мемориала» Дмитриева арестовали по решению городского суда. Под стражей он пробудет до 13 февраля.


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