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16.01.2017

Долгожители города

Жительнице Петрозаводска исполнилось 103 года

Одна из старейших жительниц карельской столицы отметила 103-летний день рождения.

Представители управления социальной защиты мэрии Петрозаводска поздравили с днем рождения Анну Михайловну Пулькину. Ей исполнилось 103 года.

Старейшая жительница города родилась в Калининской области, воспитывалась в семье, где было 11 детей. Работала в колхозе, вышла замуж. В 1936 году семья переехала в Петрозаводск. В начале Великой Отечественной войны, когда муж ушел на фронт, Анна Михайловна с тремя детьми была эвакуирована в Калининскую область. После окончания войны семья вернулась в карельскую столицу. Вместе с мужем Анна Пулькина воспитала шестерых детей. Сейчас она по состоянию здоровья нуждается в постоянном постороннем уходе, проживает в семье внучки, окружена вниманием и заботой со стороны многочисленных родственников.

- Всего в 2017 году юбилейные даты отметят 485 долгожителей Петрозаводска. В их числе десять долгожителей, которые отметят 100-летние юбилеи, и шесть, которые уже перешагнули вековой рубеж. Так, в январе поздравления со 100-летием принимали Блинова Ольга Максимовна и Чигрин Василий Федорович, - рассказали в мэрии города.


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