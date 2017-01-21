Прогноз погоды

Порывистый ветер продолжит бушевать в Карелии

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в республике.





По информации Карельского ЦГМС, сегодня, 20 января на территории региона ожидается усиление западного, юго-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.





В целом в Карелии обещают облачную погоду с прояснениями, днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха будет колебаться от -2 до -12 градусов.

Почти такой же прогноз и для Петрозаводска. Однако столбики термометров в карельской столице покажут -4…-6 градусов по Цельсию.





Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.





20.01.2017