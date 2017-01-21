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20.01.2017

Прогноз погоды

Порывистый ветер продолжит бушевать в Карелии

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в республике.

По информации Карельского ЦГМС, сегодня, 20 января на территории региона ожидается усиление западного, юго-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

В целом в Карелии обещают облачную погоду с прояснениями, днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха будет колебаться от -2 до -12 градусов.
Почти такой же прогноз и для Петрозаводска. Однако столбики термометров в карельской столице покажут -4…-6 градусов по Цельсию.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.


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    21.01.2017 02:12:57
    +1 -1


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