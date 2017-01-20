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20.01.2017

Цены на продукты

Свежие огурцы и помидоры подорожали в Карелии

В республике еще с прошлого года продолжают расти в цене некоторые овощи.

За неделю в регионе среди плодоовощной продукции больше всего выросли цены на свежие огурцы - на 7,2%, свежие помидоры – на 6,8%, морковь - на 3,7% и на белокочанную свежую капусту - на 1,8%. Также подорожали цельное стерилизованное питьевое молоко 2,5-3,2% жирности, сычужные твердые и мягкие сыры, свинина и мягкие, глазированные шоколадом конфеты.

В то же время на 1,1% снизилась цена на яблоки. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров подешевели куриные яйца и гречневая крупа.

Цена на дизельное топливо выросла на 0,5%. Автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 и выше стали дороже на 0,1%.


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  • Огурцы и помидоры зимой "пластмассовые",за что деньги берут,ежели они даже вкуса не имеют порой.... Травят и грабят дураков... (Гость)
    20.01.2017 11:01:08
    +1 2-1
  • Ватникам сойдет (Гость)
    20.01.2017 11:12:36
    +1 -1
  • А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu. minka (Гость)
    21.01.2017 02:13:09
    +1 -1


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