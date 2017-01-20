Цены на продукты

Свежие огурцы и помидоры подорожали в Карелии

В республике еще с прошлого года продолжают расти в цене некоторые овощи.





За неделю в регионе среди плодоовощной продукции больше всего выросли цены на свежие огурцы - на 7,2%, свежие помидоры – на 6,8%, морковь - на 3,7% и на белокочанную свежую капусту - на 1,8%. Также подорожали цельное стерилизованное питьевое молоко 2,5-3,2% жирности, сычужные твердые и мягкие сыры, свинина и мягкие, глазированные шоколадом конфеты.





В то же время на 1,1% снизилась цена на яблоки. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров подешевели куриные яйца и гречневая крупа.





Цена на дизельное топливо выросла на 0,5%. Автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 и выше стали дороже на 0,1%.





20.01.2017