Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
20.01.2017

Предприимчивый педагог

Тренер спортшколы в Карелии получала зарплату за несуществующие занятия

Преподаватель ДЮСШ в Олонецком районе стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве.

Нарушения вскрылись, когда прокуратура провела проверку в Олонецкой ДЮСШ. Как оказалось, с сентября по ноябрь 2016 года одна из тренеров спортшколы оформила документы о создании учебной группы из числа несовершеннолетних учеников одной из образовательных организаций района.

Затем преподаватель сообщала администрации ДЮСШ заведомо ложные сведения о занятиях, проведенных с указанной группой. На этом основании ей выплачивали зарплату. Однако никаких тренировок злоумышленница в действительности не вела, а дети и их родители даже не знали, что записаны в данную группу.

Возбуждено уголовное дело. Горе-тренеру инкриминируют мошенничество. Ей грозит до двух лет лишения свободы.


« «Богатырские игрища-2017» пройдут в КарелииПорядка 100 человек за год уволили с госслужбы в Карелии »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu. minka (Гость)
    21.01.2017 02:12:19
    +1 -1
  • Тупые ватники содержат дармоедов спортсменишек на свои налоги. Поделом им. Пусть кашу на митингах жрут, пока прыгалки с палками в Европах живут. Тупая быдломасса. (Гость)
    21.01.2017 18:01:40
    +1 -1
  • У меня такое чувство что у тебя диарея!Читая твои посты ты почему-то мне представляешься сидя в деревянном толчке и конкретно усераешься а потому как ты немой у тебя на коленях комп лежит и ты все свои гнилые крики туда заколачиваешь.Купи таблетки-полегчает.. злой вепс (Гость)
    21.01.2017 19:33:04
    +1 -1
  • злой вепс

    Купи таблетки-полегчает.. злой вепс

    Это в вашем сраном Шелтозере - все толчки на улице :)) нормальные люди в городе живут , а не в деревянных сараях ! (Гость)
    21.01.2017 20:23:49
    +1 -1
  • нормальные люди в городе живут , а не в деревянных сараях ! (Гость)Дело не в жилье Я говорю что у тебя очко зудит-неудовлетворенность чувствуется-возможно сексуальная.Ты постоянно за нато ратуешь что они придут порядок наведут а они там на 90% педики так что я сделал вывод для себя нам с тобой не по пути в цветные революции.А на счет сараев-зря.Каждый живет где ему нравится кто-то дом своими руками построил и он счастлив даже с толчком на улице а кто-то в высотке сидит в городе и хреново ему волком выть хочет что натовцы еще не пришли.Будь счастлив!. злой вепс (Гость)
    21.01.2017 23:51:43
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]