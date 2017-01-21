Предприимчивый педагог

Тренер спортшколы в Карелии получала зарплату за несуществующие занятия

Преподаватель ДЮСШ в Олонецком районе стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве.





Нарушения вскрылись, когда прокуратура провела проверку в Олонецкой ДЮСШ. Как оказалось, с сентября по ноябрь 2016 года одна из тренеров спортшколы оформила документы о создании учебной группы из числа несовершеннолетних учеников одной из образовательных организаций района.





Затем преподаватель сообщала администрации ДЮСШ заведомо ложные сведения о занятиях, проведенных с указанной группой. На этом основании ей выплачивали зарплату. Однако никаких тренировок злоумышленница в действительности не вела, а дети и их родители даже не знали, что записаны в данную группу.





Возбуждено уголовное дело. Горе-тренеру инкриминируют мошенничество. Ей грозит до двух лет лишения свободы.





20.01.2017