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20.01.2017

Отчет за год

Порядка 100 человек за год уволили с госслужбы в Карелии

В результате реформы структуры исполнительной власти региона сокращены десятки государственных служащих.

За 2016 год расходы республики составили 34,5 миллиарда рублей, или 97% к плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета. Как и в предыдущие годы, основной удельный вес в расходах занимают отрасли, оказывающие услуги гражданам в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания. На указанные цели направлено 22 миллиарда рублей, или более 60% расходов казны.

Также 170 миллионов рублей выделены на развитие материальной базы отраслей социальной сферы. В результате завершено строительство Сортавальской больницы, строится физкультурно-оздоровительный комплекс в Суоярви, реконструировано здание детского сада на улице Ленинградской в Петрозаводске, обновлен парк машин скорой медицинской помощи.

- Несмотря на объективные трудности с исполнением бюджета, в республике обеспечено сохранение достигнутых по итогам 2015 года показателей уровня заработной платы работников бюджетной сферы, а в декабре 2016 года в полном объеме выплачены необходимые средства сотрудникам государственных и муниципальных учреждений. Все социальные обязательства перед гражданами также исполнены полностью. Проведена реформа структуры исполнительной власти республики, в результате которой сокращены 102 единицы госслужащих, - рассказали в правительстве региона.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карелия потратила 2,5 миллиарда рублей. По состоянию на 1 января 2017 года в республике переселены 3315 человек, расселенная площадь жилья составила 54,21 тыс. квадратных метров.

Кроме того, по данным республиканских властей, 2016 год стал рекордным по объему бюджетных средств, направленных на строительство, капитальный ремонт и содержание дорог. На указанные цели ушло более трех миллиардов рублей.


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  • Думаю что мусоров, судей , МЧСников и прочих бездельников - надо сокращать до европейского уровня.. т.е. как минимум в ТРИ раза (Гость)
    20.01.2017 16:57:42
    +1 -1
  • 20.01.2017 16:57:42
    Здравая мысля.. (Гость)
    20.01.2017 17:20:56
    +1 -1
  • Кидок будет полюбому... (Гость)
    21.01.2017 00:32:03
    +1 -1
  • А вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu. minka (Гость)
    21.01.2017 02:12:14
    +1 -1
  • Новый президент избран !! Да хранит Бог Америку! Искренне надеюсь что Трамп пережует путьку и высрет его на карту 1/6 части света. Слава Америке, двигателю мирового прогресса и оплоту демократии! (Гость)
    21.01.2017 12:58:50
    +1 -1

  • Новый президент избран !!
       Вступил в должность. Учи матчасть, школотенок (Гость)
    21.01.2017 13:09:07
    +1 -1
  • ДА! В Америка ПРЕЗИДЕНТ МОЖЕТ пройти по улице! А в России боится.Боится своего-же народа.А почему? Ведь его "избирал народ".Что-то здесь не так. (Гость)
    21.01.2017 16:20:46
    +1 -1
  • Вот это ВЫБОРЫ!!! В США! Настоящие ,столько нужно пройти барьеров!!! Сравнить с нашими "выборами" без выбора,так смешно и стыдно за "сильную" Россию...где теперь "больше трёх не собираться":- уже как  закон....,как можно в такой стране ещё и выборы проводить..... Учиться у США,пока не поздно... (Гость)
    21.01.2017 17:21:07
    +1 -1

  • А в России боится.Боится своего-же народа.А почему? Ведь его "избирал народ".
    Где ты народ увидел. Алкашня с боярышником. Остальные людишки срут в деревянных сортирах. Крымваш. Убейтесь тапком в гнилом бараке, ватники. (Гость)
    21.01.2017 17:31:40
    +1 -1

  • Где ты народ увидел. Алкашня с боярышником. Остальные людишки срут в деревянных сортирах. Крымваш. Убейтесь тапком в гнилом бараке, ватники. (Гость)
    Можно ещё больше написать про единоросские выборы. Боятся своего народа-ЭТО ПОЗОР.. евсей (Гость)
    21.01.2017 18:24:50
    +1 -1
  • Борю Моисеева в президенты!!!!!
    -Какая страна такой и президент!!!!!!)))))). helganz70 (Гость)
    22.01.2017 00:07:08
    +1 -1


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