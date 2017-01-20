Отчет за год

Порядка 100 человек за год уволили с госслужбы в Карелии

В результате реформы структуры исполнительной власти региона сокращены десятки государственных служащих.





За 2016 год расходы республики составили 34,5 миллиарда рублей, или 97% к плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета. Как и в предыдущие годы, основной удельный вес в расходах занимают отрасли, оказывающие услуги гражданам в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания. На указанные цели направлено 22 миллиарда рублей, или более 60% расходов казны.





Также 170 миллионов рублей выделены на развитие материальной базы отраслей социальной сферы. В результате завершено строительство Сортавальской больницы, строится физкультурно-оздоровительный комплекс в Суоярви, реконструировано здание детского сада на улице Ленинградской в Петрозаводске, обновлен парк машин скорой медицинской помощи.





- Несмотря на объективные трудности с исполнением бюджета, в республике обеспечено сохранение достигнутых по итогам 2015 года показателей уровня заработной платы работников бюджетной сферы, а в декабре 2016 года в полном объеме выплачены необходимые средства сотрудникам государственных и муниципальных учреждений. Все социальные обязательства перед гражданами также исполнены полностью. Проведена реформа структуры исполнительной власти республики, в результате которой сокращены 102 единицы госслужащих, - рассказали в правительстве региона.





На переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карелия потратила 2,5 миллиарда рублей. По состоянию на 1 января 2017 года в республике переселены 3315 человек, расселенная площадь жилья составила 54,21 тыс. квадратных метров.





Кроме того, по данным республиканских властей, 2016 год стал рекордным по объему бюджетных средств, направленных на строительство, капитальный ремонт и содержание дорог. На указанные цели ушло более трех миллиардов рублей.





20.01.2017