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25.01.2017

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Ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Карелии признали эпидемической

При лабораторных исследованиях вирусов в 95% случаев выявлен вирус гриппа A(H3N2), иначе называемого «гонконгским».

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на большинстве административных территорий. В Петрозаводске и районах республики зарегистрировано более шести тысяч случаев заболевания. Об этом рассказала начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора Карелии Юлия Гвоздева.

В учреждениях образования проводятся карантинные мероприятия, в ряде школ из-за повышенной заболеваемости приостановлен учебный процесс. При лабораторных исследованиях вирусов в 95% случаев выявлен вирус гриппа A(H3N2), иначе называемого «гонконгским».

Министерство здравоохранения республики напоминает о необходимости соблюдать элементарные меры индивидуальной и групповой профилактики, включающей частое мытье рук с мылом. Также жителей региона просят оставаться дома и обращаться к врачу при первых признаках острой респираторной вирусной инфекции. Своевременное начало лечения позволит исключить возникновение осложнений.

- Самым эффективным средством профилактики гриппа и его осложнений является вакцинация, что подтверждается и статистикой этого года. Подавляющее большинство больных, у которых лабораторным путем выявлен вирус гриппа, не были привиты, - отметила исполняющая обязанности главы Минздрава Ольга Копошилова.


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  • Чахлый нынче народишко стал. А еще ГТО собираются сдавать. (Гость)
    25.01.2017 19:12:31
    +1 -1
  • а простой проверенный временем, ремантадин, нынче не в моде? государство "отмывает" деньги на прививках, фармгруппы - на пустышках с крахмалом... (Гость)
    26.01.2017 11:02:39
    +1 -1


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