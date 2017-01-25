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Ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Карелии признали эпидемической

При лабораторных исследованиях вирусов в 95% случаев выявлен вирус гриппа A(H3N2), иначе называемого «гонконгским».





Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на большинстве административных территорий. В Петрозаводске и районах республики зарегистрировано более шести тысяч случаев заболевания. Об этом рассказала начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора Карелии Юлия Гвоздева.





В учреждениях образования проводятся карантинные мероприятия, в ряде школ из-за повышенной заболеваемости приостановлен учебный процесс. При лабораторных исследованиях вирусов в 95% случаев выявлен вирус гриппа A(H3N2), иначе называемого «гонконгским».





Министерство здравоохранения республики напоминает о необходимости соблюдать элементарные меры индивидуальной и групповой профилактики, включающей частое мытье рук с мылом. Также жителей региона просят оставаться дома и обращаться к врачу при первых признаках острой респираторной вирусной инфекции. Своевременное начало лечения позволит исключить возникновение осложнений.





- Самым эффективным средством профилактики гриппа и его осложнений является вакцинация, что подтверждается и статистикой этого года. Подавляющее большинство больных, у которых лабораторным путем выявлен вирус гриппа, не были привиты, - отметила исполняющая обязанности главы Минздрава Ольга Копошилова.





25.01.2017