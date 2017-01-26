Внимание, розыск!

Родственники неделю разыскивают пожилую жительницу Петрозаводска

74-летняя пенсионерка пропала без вести в карельской столице. Полиция просит помощи в поисках.





Сотрудники МВД города разыскивают Анну Ивановну Лаврушичеву 1943 года рождения. 17 января 2017 года пожилая женщина ушла из дома на улице Гвардейская и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.





На вид пенсионерке 75 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волнистые седые волосы средней длины, серые глаза. Плохо ориентируется на местности.

Была одета в темно-коричневый платок, розовую тканевую куртку, брюки темно-серого цвета, темно-серые бурки.





Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать сведения по телефонам в Петрозаводске: (814-2)739-240, 8 -911 -416-22-13, 8-981-405-41 44 или 02 (с мобильного 102).





25.01.2017