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25.01.2017

Внимание, розыск!

Родственники неделю разыскивают пожилую жительницу Петрозаводска

74-летняя пенсионерка пропала без вести в карельской столице. Полиция просит помощи в поисках.

Сотрудники МВД города разыскивают Анну Ивановну Лаврушичеву 1943 года рождения. 17 января 2017 года пожилая женщина ушла из дома на улице Гвардейская и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид пенсионерке 75 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волнистые седые волосы средней длины, серые глаза. Плохо ориентируется на местности.
Была одета в темно-коричневый платок, розовую тканевую куртку, брюки темно-серого цвета, темно-серые бурки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать сведения по телефонам в Петрозаводске: (814-2)739-240, 8 -911 -416-22-13, 8-981-405-41 44 или 02 (с мобильного 102).


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