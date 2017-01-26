Маленькое чудо

Более 7,5 тысяч детей родились в Карелии за год

В 2016 году в республике рождаемость снизилась на 3%.





По предварительным данным Министерства здравоохранения Карелии, в регионе в 2016 году родились 7505 детей, что на 3% меньше, чем в 2015-м. Как отметила главный акушер-гинеколог республики Елена Кузьмичева, несмотря на то, что основную функцию репродукции сейчас выполняет поколение 90-х годов, когда рождаемость была чрезвычайно низкой, меры, принимаемые государством, позволяют не допускать значительного снижения рождаемости в регионе.





Так, около 10 % женщин, первоначально обратившихся для прерывания беременности, после доабортного консультирования решили ее сохранить и встали на учет в женских консультациях. Сохранили беременность и 20,5 % женщин, обратившихся в центры «кризисной» беременности. В 2016 году более чем в полтора раза по сравнению с 2015 годом возросло количество женщин, направленных на ЭКО.





- Эффективность примененных вспомогательных репродуктивных технологий находится на уровне около 40%, что внушает определенный оптимизм по дальнейшему совершенствованию оказания помощи парам, лишенным естественной возможности зачатия, - отмечает Елена Кузьмичева.





26.01.2017