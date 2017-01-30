Причуды погоды

Ветер усилится в некоторых районах Карелии

Часть территории республики снова ожидает ухудшение погоды.





По информации Карельского ЦГМС, сегодня, 30 января, в отдельных районах региона прогнозируют усиление юго-западного ветра с порывами до 15-17 метров в секунду. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет умеренный снег. Столбики термометра покажут от -4 до +1 градуса.





В Петрозаводске также поднимется ветер. На дорогах стоит опасаться гололедицы. Температура будет колебаться от +1 до -1.





30.01.2017