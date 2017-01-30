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30.01.2017

Причуды погоды

Ветер усилится в некоторых районах Карелии

Часть территории республики снова ожидает ухудшение погоды.

По информации Карельского ЦГМС, сегодня, 30 января, в отдельных районах региона прогнозируют усиление юго-западного ветра с порывами до 15-17 метров в секунду. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет умеренный снег. Столбики термометра покажут от -4 до +1 градуса.

В Петрозаводске также поднимется ветер. На дорогах стоит опасаться гололедицы. Температура будет колебаться от +1 до -1.


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  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава- http://vkk.me/produktu. ninkaa (Гость)
    30.01.2017 22:48:08
    +1 -1-1


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