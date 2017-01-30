Новый помощник

Дорогами Петрозаводска займется снегоуборщик «Золотые ручки»

Автопарк компании «ТехРент» снова пополнился новыми спецмашинами.





На минувшей неделе подрядчик, который занимается уборкой города, запустил в эксплуатацию новый шнекоротор. Он позволит быстрее расчищать улицы, не создавая заужения проезжей части. Кроме того, шнекоротор можно использовать для погрузки снега в машины, рассказал исполнительный директор ООО «ТехРент» Александр Сорокин.





Кроме того, недавно автопарк подрядной организации пополнился новым грейдером. А на этой неделе ожидается прибытие лапового снегоуборщика, более известного под названием «Золотые ручки».





30.01.2017