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30.01.2017

Новый помощник

Дорогами Петрозаводска займется снегоуборщик «Золотые ручки»

Автопарк компании «ТехРент» снова пополнился новыми спецмашинами.

На минувшей неделе подрядчик, который занимается уборкой города, запустил в эксплуатацию новый шнекоротор. Он позволит быстрее расчищать улицы, не создавая заужения проезжей части. Кроме того, шнекоротор можно использовать для погрузки снега в машины, рассказал исполнительный директор ООО «ТехРент» Александр Сорокин.

Кроме того, недавно автопарк подрядной организации пополнился новым грейдером. А на этой неделе ожидается прибытие лапового снегоуборщика, более известного под названием «Золотые ручки».


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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Мозгов бы вам ещё к этим ручкам! (Гость)
    30.01.2017 10:46:38
    +1 -1
  • Полезная вещь. Можно блины жарить и сразу ватникам в рот закидывать. (Гость)
    30.01.2017 10:50:09
    +1 -1
  • "Ирка -золотая ручка"....слышится.... Когда всерьёз копнут,многие сядут,пока рано....и нЕкому... (Гость)
    30.01.2017 14:12:19
    +1 -1
  • Когда всерьёз копнут,многие сядут,пока рано....и нЕкому...

    "Ирка -золотая ручка"....слышится.... Когда всерьёз копнут,многие сядут,пока рано....и нЕкому...

    А что расстраиваться , пойдет чалить к подружкам-полизушкам пширшиной ? (Гость)
    30.01.2017 15:08:17
    +1 -1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава- http://vkk.me/produktu. ninkaa (Гость)
    30.01.2017 22:48:05
    +1 -1


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