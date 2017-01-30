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30.01.2017

Уборка города

Более 17 тонн снега вывезли из Петрозаводска за месяц

В ближайшие два дня от снежных завалов освободят улицы Анохина, Красную и Кирова.

В минувшие выходные компания-подрядчик «ТехРент» вывозила снег с центральных дорог Петрозаводска: проспектов Ленина и Карла Маркса, площадей Гагарина и Ленина, улицы Ленинградской, Онежской набережной.

За субботу и воскресенье рабочие вывезли около пяти тысяч тонн снежной массы, всего за первый месяц этого года вывезено 17, 5 тысячи тонн снега.


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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • А зачем нам знать количество тонн? (Гость)
    30.01.2017 12:04:10
    +1 -1
  • В тексте 17 тысяч, а в заголовке до 17 тонн округлили. У вас там , что за хлеб студенты из ПетргУ работают ? (Гость)
    30.01.2017 14:08:10
    +1 1-1
  • Снега не было почти, но кругом сугробы,деньги списали,понятное дело...ждём дел уголовных.... Друг прокуратуры... (Гость)
    30.01.2017 14:10:27
    +1 -1
  • По путевым листам проверить с опросом водил-исполнителей всё сопоставить и упечь (Гость)
    30.01.2017 15:16:57
    +1 -1

  • По путевым листам проверить с опросом водил-исполнителей всё сопоставить и упечь
      Я тебе любой путевой лист за пять минут нарисую. (Гость)
    30.01.2017 16:05:16
    +1 -1
  • 17/5 это два камаза снега-работяги!!!!!!!!! (Гость)
    30.01.2017 19:19:24
    +1 -1
  • всё правильно  - 17 тон  - больше не набрали и не обвиняйте в приписках (Гость)
    30.01.2017 20:39:33
    +1 -1
  • Деньги на ветер! Снег и сам весной растаял бы. (Гость)
    30.01.2017 21:18:39
    +1 -1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава- http://vkk.me/produktu. ninkaa (Гость)
    30.01.2017 22:48:02
    +1 -1


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