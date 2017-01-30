Уборка города

Более 17 тонн снега вывезли из Петрозаводска за месяц

В ближайшие два дня от снежных завалов освободят улицы Анохина, Красную и Кирова.





В минувшие выходные компания-подрядчик «ТехРент» вывозила снег с центральных дорог Петрозаводска: проспектов Ленина и Карла Маркса, площадей Гагарина и Ленина, улицы Ленинградской, Онежской набережной.





За субботу и воскресенье рабочие вывезли около пяти тысяч тонн снежной массы, всего за первый месяц этого года вывезено 17, 5 тысячи тонн снега.





30.01.2017