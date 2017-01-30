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30.01.2017

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Перечень госуслуг расширится в многофункциональных центрах Карелии

Десятки новых услуг стали доступны для жителей республики в региональных МФЦ.

Глава Карелии своим распоряжением утвердил обновленный список государственных услуг, которые теперь также закреплены за многофункциональными центрами. Сегодня перечень включает в себя 118 услуг исполнительных органов государственной власти. Он охватывает достаточно широкий спектр отношений: услуги в сфере социальной защиты, занятости населения, трудовых отношений, земельных отношений, лицензирования некоторых видов деятельности, услуги, связанные с оказанием поддержки некоммерческим организациям и предпринимателям.

В центры можно будет обратиться за предоставлением средств регионального материнского капитала, направлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление, установлением патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности. Предприниматели смогут обращаться за специальным разрешением на движение по автомобильным дорогам фурам, перевозящим тяжеловесные и крупногабаритные грузы, за утверждением схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в собственности республики, на кадастровом плане территории.

Для справки: в Карелии предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» организовано в 194 окнах МФЦ. Услуги предоставляются на базе 18 отделов и 60 удаленных рабочих мест во всех районах и городских округах. В прошлом году открыты новые отделы и удаленные рабочие места в Кемском и Муезерском районах. Все жители и гости Карелии имеют доступ к получению услуг в многофункциональном центре.


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  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава- http://vkk.me/produktu. ninkaa (Гость)
    30.01.2017 22:47:45
    +1 -1


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