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Перечень госуслуг расширится в многофункциональных центрах Карелии

Десятки новых услуг стали доступны для жителей республики в региональных МФЦ.





Глава Карелии своим распоряжением утвердил обновленный список государственных услуг, которые теперь также закреплены за многофункциональными центрами. Сегодня перечень включает в себя 118 услуг исполнительных органов государственной власти. Он охватывает достаточно широкий спектр отношений: услуги в сфере социальной защиты, занятости населения, трудовых отношений, земельных отношений, лицензирования некоторых видов деятельности, услуги, связанные с оказанием поддержки некоммерческим организациям и предпринимателям.





В центры можно будет обратиться за предоставлением средств регионального материнского капитала, направлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление, установлением патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности. Предприниматели смогут обращаться за специальным разрешением на движение по автомобильным дорогам фурам, перевозящим тяжеловесные и крупногабаритные грузы, за утверждением схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в собственности республики, на кадастровом плане территории.





Для справки: в Карелии предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» организовано в 194 окнах МФЦ. Услуги предоставляются на базе 18 отделов и 60 удаленных рабочих мест во всех районах и городских округах. В прошлом году открыты новые отделы и удаленные рабочие места в Кемском и Муезерском районах. Все жители и гости Карелии имеют доступ к получению услуг в многофункциональном центре.





30.01.2017