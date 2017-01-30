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30.01.2017

Дополнительные средства

Карелии выделили деньги на повышение качества образования

Республика вошла в число регионов, которым предоставят субсидии на повышение качества образования в школах, имеющих низкие результаты, а также функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

В декабре 2016 года Министерство образования региона направило заявку в Минобрнауки РФ на участие в конкурсном отборе региональных программ развития образования. Карелия оказалась среди 45 регионов-победителей, и получит субсидию в размере 638,1 тысячи рублей. Деньги выделят в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.

Средства направят на сокращение разрыва в качестве образования между школами с наиболее высокими и наиболее низкими образовательными результатами. Региональным оператором данного проекта является Карельский институт развития образования.


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  • 638 тысяч это слишком дохуя. Депутатишки в заксобрании на туалетную бумагу больше тратят (Гость)
    30.01.2017 18:42:23
    +1 -1
  • на здрвхранение скаждым разом выделяется все меньше и меньше. политика едренои блядски россии . народ быдло. туда ему дорога. тупорылые и бесполезные твари фактически крышуют кремлевсую партию, сами того не осознавая.. вовик (Гость)
    30.01.2017 19:13:31
    +1 -1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава- http://vkk.me/produktu. ninkaa (Гость)
    30.01.2017 22:47:32
    +1 -1
  • Вовик ты Дебил дрыщ диванный сам сделай хоть что то провокатор сопливый. (Гость)
    31.01.2017 03:49:36
    +1 -1


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