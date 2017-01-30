Дополнительные средства

Карелии выделили деньги на повышение качества образования

Республика вошла в число регионов, которым предоставят субсидии на повышение качества образования в школах, имеющих низкие результаты, а также функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.





В декабре 2016 года Министерство образования региона направило заявку в Минобрнауки РФ на участие в конкурсном отборе региональных программ развития образования. Карелия оказалась среди 45 регионов-победителей, и получит субсидию в размере 638,1 тысячи рублей. Деньги выделят в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.





Средства направят на сокращение разрыва в качестве образования между школами с наиболее высокими и наиболее низкими образовательными результатами. Региональным оператором данного проекта является Карельский институт развития образования.





30.01.2017