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02.02.2017

Должно помочь

Глава Карелии потребовал ускорить внедрение проектного управления в регионе

Такое поручение Александр Худилайнен дал накануне на заседании правительства республики.

Проектное управление – новый механизм решения приоритетных задач как для России в целом, так и для каждого субъекта. Внедрение этой системы в работу органов власти - задача, поставленная регионам руководством страны. В настоящее время на федеральном уровне сформированы 20 приоритетных проектов и программ. Из них 15 будут реализованы в Карелии.

- Направления проектов выбраны, исходя из наиболее сложных системных проблем, которые нужно решить как на уровне страны, так и на уровне региона. Например, в сфере образования разработаны пять проектов. Это, в частности, «Доступная среда», внедрение цифровой образовательной среды, проект, связанный с подготовкой рабочих специальностей для потребностей экономики, - рассказал заместитель премьер-министра правительства Карелии Юрий Савельев.

Проекты также сформированы в сфере здравоохранения, ЖКХ и строительства, контрольной и надзорной деятельности, по экспортному потенциалу, поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и по ряду других отраслей.

Как отметил вице-премьер, реализация проектов рассчитана до 2025 года, а первые результаты они должны дать к концу 2017 – началу 2018 года. За выполнением каждого установлена персональная ответственность республиканских министров.

На сегодняшний день два проекта уже воплощаются в жизнь. Например, «Комфортная городская среда», на который республика получила 140 миллионов рублей федеральных средств. Сейчас задача региона - обеспечить софинансирование и сформировать проекты по улучшению городской среды в муниципальных образованиях с участием инициатив граждан.

Второй реализуемый проект – «Комплексное развитие моногородов», куда входит целый ряд программ, в частности «5 шагов благоустройства». В каждом моногороде должны определить пять объектов, на которые на конкурсной основе со стороны Фонда развития моногородов выделяется финансирование. На поддержку данной программы в целом по стране предусмотрено порядка 6,5 миллиарда рублей.

Для внедрения проектного управления в Карелии идет работа по созданию организационных структур: проектного офиса, рабочих групп по реализации приоритетных проектов и программ Российской Федерации, а также экспертной группы, куда войдут общественники, которые будут оценивать проекты. По словам Юрия Савельева, в течение февраля все организационные мероприятия должны завершиться.

Глава Карелии потребовал от членов правительства ускорить подготовку нормативно-правовых документов проектного управления.

- До конца следующей недели должны быть подписаны все документы, а до конца февраля - согласованные «дорожные карты» органов исполнительной власти по реализации приоритетных проектов и программ, - заявил руководитель региона.

Кроме того, Александр Худилайнен поставил задачу организовать обучение по проектному управлению специалистов органов власти республиканского и муниципального уровней, а также представителей общественности, желающих участвовать в проектной деятельности.


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  • Капсулу забетонировал? (Гость)
    02.02.2017 12:42:33
    +1 -1
  • Глава Корелии встал с утреца, сел на унитаз и потребовал! (Гость)
    02.02.2017 12:48:46
    +1 -1
  • Сейчас самый реальный и выполнимый проект - "трындец  россии" !
     
    Можно неплохо заработать на валютной спекуляции,
    а можно и в первом ряду с попкорном посидеть. (Гость)
    02.02.2017 12:57:16
    +1 -1
  • Батька Лукашенко уже послал окурка лесом с евонным таежным союзом и газами. Окурок истерит неподецки. (Гость)
    02.02.2017 13:16:47
    +1 -1
  • Пукана уже все послали ! Разуйте глаза !
     
    резевный фонд просрал за лекабрь ровно столько - сколь сейчас осталось !!!
    в марте уже снова огромные выплаты по внешнему долгу а их нет !!!!
    вот смотрите сами !!!
    http://minfin.ru/ru/perfomance/reservefund/statistics/volume/?id_57=27067&page_id=721&popup=Y&area_id=57
     
    (Гость)
    02.02.2017 14:32:32
    +1 -1
  • Трамп запретил въезд в США чуркам,извините, из Ливии,Судана,Йемена и др.стран,приостановил договор о въезде беженцев в Америку ,подписанный ранее Обамой,Мексике забор строит,вот молодец,хоть один здравомыслящий Президент! сразу понял с чего надо начинать,может и с нашими коррупционерами,у которых деньги и дома в США ,разберётся,закрыв им и их  деткам  визы,чтобы деньги в России оставались.....эх,мечты не сбыточные..... Даст он копоти ,чувствую... (Гость)
    02.02.2017 14:41:01
    +1 -1
  • Даст он копоти ,чувствую...

    Трамп запретил въезд в США чуркам,извините, из Ливии,Судана,Йемена и др.стран,приостановил договор о въезде беженцев в Америку
      Зато как все взвыли! Даже рашкинский зомбоящик. Трампу респект и уважуха. (Гость)
    02.02.2017 15:29:21
    +1 -1
  • Даст он копоти ,чувствую...
    Если двигатель коптит,пора менять двигатель...иль форсунки.... не верю (Гость)
    02.02.2017 16:53:52
    +1 -1
  • Думаю,что А.П.Худилайнен заблуждается...исполнительная власть,просто не понимает,чо им надо подписывать.... обыватель (Гость)
    02.02.2017 16:56:30
    +1 -1


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