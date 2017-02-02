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Глава Карелии потребовал ускорить внедрение проектного управления в регионе

Такое поручение Александр Худилайнен дал накануне на заседании правительства республики.





Проектное управление – новый механизм решения приоритетных задач как для России в целом, так и для каждого субъекта. Внедрение этой системы в работу органов власти - задача, поставленная регионам руководством страны. В настоящее время на федеральном уровне сформированы 20 приоритетных проектов и программ. Из них 15 будут реализованы в Карелии.





- Направления проектов выбраны, исходя из наиболее сложных системных проблем, которые нужно решить как на уровне страны, так и на уровне региона. Например, в сфере образования разработаны пять проектов. Это, в частности, «Доступная среда», внедрение цифровой образовательной среды, проект, связанный с подготовкой рабочих специальностей для потребностей экономики, - рассказал заместитель премьер-министра правительства Карелии Юрий Савельев.





Проекты также сформированы в сфере здравоохранения, ЖКХ и строительства, контрольной и надзорной деятельности, по экспортному потенциалу, поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и по ряду других отраслей.





Как отметил вице-премьер, реализация проектов рассчитана до 2025 года, а первые результаты они должны дать к концу 2017 – началу 2018 года. За выполнением каждого установлена персональная ответственность республиканских министров.





На сегодняшний день два проекта уже воплощаются в жизнь. Например, «Комфортная городская среда», на который республика получила 140 миллионов рублей федеральных средств. Сейчас задача региона - обеспечить софинансирование и сформировать проекты по улучшению городской среды в муниципальных образованиях с участием инициатив граждан.





Второй реализуемый проект – «Комплексное развитие моногородов», куда входит целый ряд программ, в частности «5 шагов благоустройства». В каждом моногороде должны определить пять объектов, на которые на конкурсной основе со стороны Фонда развития моногородов выделяется финансирование. На поддержку данной программы в целом по стране предусмотрено порядка 6,5 миллиарда рублей.





Для внедрения проектного управления в Карелии идет работа по созданию организационных структур: проектного офиса, рабочих групп по реализации приоритетных проектов и программ Российской Федерации, а также экспертной группы, куда войдут общественники, которые будут оценивать проекты. По словам Юрия Савельева, в течение февраля все организационные мероприятия должны завершиться.





Глава Карелии потребовал от членов правительства ускорить подготовку нормативно-правовых документов проектного управления.





- До конца следующей недели должны быть подписаны все документы, а до конца февраля - согласованные «дорожные карты» органов исполнительной власти по реализации приоритетных проектов и программ, - заявил руководитель региона.





Кроме того, Александр Худилайнен поставил задачу организовать обучение по проектному управлению специалистов органов власти республиканского и муниципального уровней, а также представителей общественности, желающих участвовать в проектной деятельности.





02.02.2017