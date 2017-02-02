Кадровые перестановки

Экс-министра экономического развития Карелии назначили директором «Кареллеспрома»

Олега Арминена освободили от должности члена правительства республики – министра экономического развития и промышленности региона.





Накануне в карельском правительства произошли кадровые перестановки. Указом губернатора Олега Арминена уволили с должности члена правительства республики – министра экономического развития и промышленности в связи с переходом на другую работу.





Бывшего руководителя ведомства назначили на место исполняющего обязанности генерального директора ПАО «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром». Совет директоров «Кареллеспрома» поддержал его кандидатуру как наиболее подходящую для решения управленческих задач, стоящих перед холдингом.





Также глава Карелии со 2 февраля 2017 года распорядился, чтобы обязанности министра экономического развития и промышленности региона исполнял Евгений Жирнель, первый заместитель Минэкономразвития республики.





- Александр Худилайнен в первом квартале 2016 года перед министром экономического развития и промышленности республики Олегом Арминеным поставил четкую задачу обеспечить устойчивый промышленный рост, усилить взаимодействие карельских промышленных предприятий с Министерством промышленности и торговли России, повысить эффективность взаимодействия между руководством республики и крупнейших промышленных предприятий. Эта задача была успешно решена. Причем в предельно сжатые сроки, - отметил заместитель премьер-министра правительства Карелии Юрий Савельев.





Он также рассказал, что сегодня со стороны Минпромторга обеспечена поддержка целого ряда карельских предприятий – «Петрозаводскмаша», Онежского тракторного завода, «Центра пожарной робототехники «ЭФЭР», Онежского судостроительно-судоремонтного завода и других предприятий. Создан и успешно работает Совет директоров промышленных предприятий при губернаторе. Наращивают объемы промышленного производства все предприятия лесопромышленного комплекса. В целлюлозно-бумажной промышленности запущены крупные инвестиционные проекты по модернизации производств. А за достигнутые успехи в сфере развития промышленного производства в Карелии Олег Арминен в январе награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.





- В связи с тем, что развитие лесопромышленного комплекса является стратегически важным направлением для экономики Карелии, Александр Худилайнен предложил Олегу Арминену возглавить АО «АХК «Кареллеспром» – одно из крупнейших лесопользователей республики. Тем более, в 2017 году в Карелии начинается новый масштабный пилотный проект по внедрению модели устойчивого лесопользования, реализация которого потребует повышения эффективности управления предприятиями отрасли и их активами. Поэтому решение главы направить на выполнение этих задач специалиста, отлично разбирающегося в вопросах корпоративного управления и лесопромышленного комплекса, вполне обосновано, - прокомментировал Савельев.





Кроме того, по словам заместителя премьер-министра правительства Карелии, сегодня органы государственной власти на федеральном и региональном уровнях стоят на пороге масштабной административной реформы, направленной на изменение форм, методов и содержания работы, повышение эффективности госуправления. Переход на проектное управление, развитие систем межведомственного электронного взаимодействия, внедрение инструментов интерактивной работы с гражданами и предприятиями требует прихода в органы власти высококвалифицированных специалистов, знающих и умеющих успешно внедрять новые технологии и методы управления, отличающихся высокой активностью и умеющих мотивировать своих сотрудников.





- Поэтому существенное кадровое обновление всего экономического блока правительства и назначение исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности республики Евгения Жирнеля также является продуманным и логичным решением главы Карелии. Несмотря на то, что Евгений Жирнель работает на должности первого замминистра экономического развития и промышленности региона только с начала ноября 2016 года, под его непосредственным руководством уже развернута активная работа по повышению эффективности работы в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения инвестиционного климата и поддержки реализуемых инвестпроектов. Решение этих и других задач в области экономической политики в ближайшее время также потребует структурных и качественных изменений в самом экономическом ведомстве, - заключил Юрий Савельев.





02.02.2017