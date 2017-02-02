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02.02.2017

Забота об окружающей среде

Жителям Петрозаводска предлагают избавиться от макулатуры

В мэрии карельской столицы в очередной раз пройдет экологическая акция «Макулатурная культура».

Городские власти вновь призывают петрозаводчан избавиться от ненужных газет, журналов, картонных коробок и использованных бумаг. В администрации карельской столицы 8 февраля пройдет сбор макулатуры.

Сотрудники мэрии и горожане с 08:30 до 10:00 смогут сдать бумагу на переработку в холле на первом этаже. Макулатура принимается перевязанной или упакованной в свои пакеты.


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ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Да щас разбежался. Скоро жрать нечего будет, так что макулатура мне самому пригодится. Нашли лохов.. ватник со стажем (Гость)
    02.02.2017 14:42:04
    +1 -1
  • Верно ! Сдал 100 кг. макулатуры - получил чекушку Боярышника ! (Гость)
    02.02.2017 15:04:03
    +1 -1

  • Верно ! Сдал 100 кг. макулатуры - получил чекушку Боярышника ! (Гость)
      Да щас. 100х5=500 рублей. Минимум 10 чекушек. Иди в школу.. ватник со стажем (Гость)
    02.02.2017 15:25:42
    +1 -1
  • День добрых дел. Зомбоящик вам в помощь. (Гость)
    02.02.2017 19:43:28
    +1 -1
  • ватник со стажем

    Да щас. 100х5=500 рублей. Минимум 10 чекушек. Иди в школу.. ватник со стажем

    Да сучий потрох не патриот , а торгаш настоящий !
     
    Да будет тебе пидармоту известно , что 400 рублей макулатуры - пойдут на
    разработку новыф, ракет , лекарств и нанотехнологий !
     
    А тебе скоту , чтобы нажраться и чекушки хватит ! (Гость)
    02.02.2017 19:49:02
    +1 -1

  • Да будет тебе пидармоту известно , что 400 рублей макулатуры - пойдут на
    разработку новыф, ракет , лекарств и нанотехнологий !
      Убедил. Тогда сдам макулатуру. День добрых дел.. ватник со стажем (Гость)
    02.02.2017 20:19:56
    +1 -1
  • ватник со стажем

    Убедил. Тогда сдам макулатуру. День добрых дел.. ватник со стажем

    Мочу после боярышника не выливай ! Береги до пасхи , а на праздник причащайтесь всей семейкой ! (Гость)
    02.02.2017 21:06:30
    +1 -1
  • Что-то тухло здесь становится.Где Александр и фриц helgans? (Гость)
    02.02.2017 22:15:25
    +1 1-1

  • Что-то тухло здесь становится.Где Александр и фриц helgans?

    Потому что вате да патриотам рашки нечего ответить , все за форточкой видно,
    все - но только не крым !!!! (Гость)
    02.02.2017 23:26:00
    +1 -1
  • МОСКВА 21:08, 2 февраля 2017
    Пожилую женщину насмерть загрызли собаки в центре Москвы (Гость)
    02.02.2017 23:28:25
    +1 1-1


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