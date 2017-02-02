Забота об окружающей среде

Жителям Петрозаводска предлагают избавиться от макулатуры

В мэрии карельской столицы в очередной раз пройдет экологическая акция «Макулатурная культура».





Городские власти вновь призывают петрозаводчан избавиться от ненужных газет, журналов, картонных коробок и использованных бумаг. В администрации карельской столицы 8 февраля пройдет сбор макулатуры.





Сотрудники мэрии и горожане с 08:30 до 10:00 смогут сдать бумагу на переработку в холле на первом этаже. Макулатура принимается перевязанной или упакованной в свои пакеты.





02.02.2017