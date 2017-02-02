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02.02.2017

Зимнее искусство

На набережной Петрозаводска появится 35 скульптур из снега и льда

В этом году организаторы традиционного зимнего фестиваля решили увеличить количество участников, а значит и число снежных и ледовых фигур.

По итогам заседания жюри конкурса «Гиперборея - 2017» определен состав частников. В связи с тем, что среди эскизов, представленных на рассмотрение экспертам, оказалось большое количество интересных и ярких задумок, решено увеличить количество конкурсантов номинации «ледовая скульптура» до 15 команд. В категориях «большой снежный куб» и «малый снежный куб» были отобраны по 10 лучших эскизов.

Таким образом, в 2017 году гиперборейцы смогут увидеть не 30, а 35 замечательных работ из снега и льда.

География фестиваля в этом году весьма обширна: это участники из разных краев и областей нашей страны, а также из Финляндии и Республики Беларусь. Всего на участие в конкурсе было подано 50 заявок. Основными темами вдохновения скульпторов стали сюжеты из народных сказок, исторические зарисовки, морская тематика и северные мотивы.


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