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02.02.2017

Необходимые меры

Запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции продлили в Карелии

Ограничение для юридических лиц и предпринимателей будет действовать 60 суток, начиная с 27 января.

Соответствующий указ о продлении запрета на продажу спиртосодержащей непищевой продукции уже подписал глава Карелии. Такие меры принимаются в связи с массовым острым отравлением людей спиртосодержащей продукцией в отдельных российских регионах, в том числе со смертельным исходом. Вместе с тем необходимо предотвратить потребление непищевых жидкостей в качестве суррогата алкогольной продукции.

- 27 января вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача России «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». Согласно документу на срок 60 суток должна быть приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28% объема годовой продукции, за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукции, а также продукции в упаковке, делающей невозможным пищевое потребление жидкости, - рассказали в правительстве региона.

В соответствии с указом губернатора Министерству здравоохранения республики поручено активизировать работу по информированию населения о возможной опасности для жизни и здоровья людей, вызванной употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Органам местного самоуправления рекомендовано в пределах установленных полномочий принимать необходимые меры для исполнения постановления главного государственного санитарного врача страны. Напомним, что ранее продажа спиртосодержащей непищевой продукции была приостановлена на 30 календарных дней.


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