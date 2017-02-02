Необходимые меры

Запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции продлили в Карелии

Ограничение для юридических лиц и предпринимателей будет действовать 60 суток, начиная с 27 января.





Соответствующий указ о продлении запрета на продажу спиртосодержащей непищевой продукции уже подписал глава Карелии. Такие меры принимаются в связи с массовым острым отравлением людей спиртосодержащей продукцией в отдельных российских регионах, в том числе со смертельным исходом. Вместе с тем необходимо предотвратить потребление непищевых жидкостей в качестве суррогата алкогольной продукции.





- 27 января вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача России «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». Согласно документу на срок 60 суток должна быть приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28% объема годовой продукции, за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукции, а также продукции в упаковке, делающей невозможным пищевое потребление жидкости, - рассказали в правительстве региона.





В соответствии с указом губернатора Министерству здравоохранения республики поручено активизировать работу по информированию населения о возможной опасности для жизни и здоровья людей, вызванной употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции.





Органам местного самоуправления рекомендовано в пределах установленных полномочий принимать необходимые меры для исполнения постановления главного государственного санитарного врача страны. Напомним, что ранее продажа спиртосодержащей непищевой продукции была приостановлена на 30 календарных дней.





02.02.2017