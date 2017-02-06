Покоряя север

Карельские путешественники отправились на собачьих упряжках к Великой Андоме

Участники экспедиции, которая стартовала из Петрозаводска, намерены за 11 дней преодолеть на собачьих упряжках более 600 километров.





Сегодня с карельской столицы началось путешествие, которое окрестили «Великая Андома. Тайна трех океанов». Путешественники стартовали с набережной Онежского озера под руководством полярника Виктора Симонова. Экспедиция продлится 11 дней. За это время ее участники пройдут на собачьих упряжках более 600 километров. Они посетят остров Кижи, увидят Ильинскую пустынь и далее, следуя по восточному берегу Онежского озера к мысу Бесов нос, осмотрят Карельские петроглифы. Затем, минуя Муромский монастырь, выйдут к Андомской возвышенности и Андоме-горе, где установят памятный знак Русского географического общества.













Расположенную на границе Архангельской, Вологодской областей и Карелии Андомскую возвышенность называют местом «Великого Андомского водораздела». С этой небольшой возвышенности реки текут в моря трех океанов, удаленных друг от друга на тысячи километров, в диаметрально противоположные стороны. Возглавивший экспедицию известный путешественник Виктор Симонов рассказал о маршруте и особенностях пути. По его словам, большинство ночевок запланированы в палатках.





− Морозы – это для собак вообще замечательно. Они будут работать хорошо, быстро бежать. Удовольствие получат собаки, удовольствие получим мы, − заверил известный путешественник.





Среди участников экспедиции – студенты Петрозаводского государственного университета и сотрудники карельской Таможенной службы. Старт путешествию дал глава региона. В качестве талисмана он подарил Виктору Симонову карельскую народную игрушку, берестяной шаркунок, который в этом году станет основным символом и логотипом празднования Дня республики в Олонце. А министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов вручил путешественнику заслуженный золотой значок ГТО.





06.02.2017