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06.02.2017

Внешний вид города

Мэрия Петрозаводска начнет бороться с несанкционированной рекламой

Городские власти проведут несколько акций, чтобы исправить эстетический облик карельской столицы.

Руководство Петрозаводска считает, что вопрос несанкционированной рекламы является одним из самых острых. Далеко не все предприниматели реагируют на обращения мэрии убрать вывески, которые портят эстетический облик города. В связи с этим решено менять ситуацию в правовом поле. Специалисты комитета экономики и управления муниципальным имуществом разработали проект, утверждающий порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций, который в сейчас активно обсуждают на депутатских комиссиях. Затем его вынесут для обсуждения на ближайшую сессию горсовета.

На совещании кураторов территорий главе Петрозаводска сообщили, что количество листовок и вывесок на улицах города увеличилось. В качестве примера названы районы Древлянка и Октябрьский. Здесь каждая опора освещения, каждый столб и банкомат буквально увешаны разного рода рекламными сообщениями.

- Когда станет немного теплее, перед проведением полномасштабных субботников, надо провести ряд акций по очистке города от рекламы, - сказала Ирина Мирошник и дала поручение организовать соответствующие мероприятия руководителям структурных подразделений комитета социального развития.


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  • А что принять постановление с указанием ответственности НИКАК? В объявлении есть номера телефонов.Работайте по ним и результат будет. Но нужна воля руководства.. евсей (Гость)
    07.02.2017 13:10:53
    +1 -1
  • евсей

    А что принять постановление с указанием ответственности НИКАК? В объявлении есть номера телефонов.Работайте по ним и результат будет.
      А если придут к тебе? Говнюков нынче много, могут и твой номер вписать. (Гость)
    07.02.2017 13:28:23
    +1 -1

  •   А если придут к тебе? Говнюков нынче много, могут и твой номер вписать. (Гость)
    Всё проверяемо. (Гость)
    07.02.2017 18:59:24
    +1 -1


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