Опасные забавы

Управляющие компании Петрозаводска игнорируют опасные ледяные горки

В карельской столице остается актуальной проблема снежных и ледяных детских горок, которые представляют угрозу для самых юных горожан.





Сегодня на совещании в мэрии вновь подняли вопрос о ликвидации горок, которые появляются в разных точках города и представляют собой опасность для детей. В качестве подобных примеров были названы спуски рядом с трассой «Фонтаны», около дома № 54 на улице Балтийской, у школы № 46 и на территории школы № 34. Во всех случаях в управляющие компании, которые отвечают за указанные участки, отправят обращения с требованием ликвидировать горки.





Актуальным остается и недавнее обращение к родителям с просьбой обеспечить безопасность своим детям и не поощрять образование новых горок, катание с которых может обернуться травмой для ребенка.





Кроме того, на совещании в администрации города кураторы рассказали о плохой уборке магистралей. По их мнению, подрядчик некачественно выполняет работу на улице Жуковского, на кольце между Древлянкой и Кукковкой, также на центральных улицах – Свердлова и Дзержинского. Информацию оперативно передали в адрес компании «ТехРент», чтобы ее специалисты приняли меры.





06.02.2017