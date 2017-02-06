Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
06.02.2017

Опасные забавы

Управляющие компании Петрозаводска игнорируют опасные ледяные горки

В карельской столице остается актуальной проблема снежных и ледяных детских горок, которые представляют угрозу для самых юных горожан.

Сегодня на совещании в мэрии вновь подняли вопрос о ликвидации горок, которые появляются в разных точках города и представляют собой опасность для детей. В качестве подобных примеров были названы спуски рядом с трассой «Фонтаны», около дома № 54 на улице Балтийской, у школы № 46 и на территории школы № 34. Во всех случаях в управляющие компании, которые отвечают за указанные участки, отправят обращения с требованием ликвидировать горки.

Актуальным остается и недавнее обращение к родителям с просьбой обеспечить безопасность своим детям и не поощрять образование новых горок, катание с которых может обернуться травмой для ребенка.

Кроме того, на совещании в администрации города кураторы рассказали о плохой уборке магистралей. По их мнению, подрядчик некачественно выполняет работу на улице Жуковского, на кольце между Древлянкой и Кукковкой, также на центральных улицах – Свердлова и Дзержинского. Информацию оперативно передали в адрес компании «ТехРент», чтобы ее специалисты приняли меры.


« Коллекторы ради денег изготовили «липовые» порнофото с жительницей ПетрозаводскаТеплоснабжение восстановили в Суоярви »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]