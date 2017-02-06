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06.02.2017

Ремонт почти закончен

Теплоснабжение восстановили в Суоярви

Всю ночь и практически целый день без тепла в районном центре оставались более 1,7 тысяч человек.

В Суоярви продолжаются работы по устранению аварии на теплотрассе. Как сообщил глава администрации района Геннадий Данько, сварочные работы завершены, несколько часов специалистам понадобится на заполнение системы теплоснабжения водой.

На месте работает оперативный штаб, в состав которого входят представители Карелэнергоресурса и городских коммунальных служб. Ситуация находится под контролем, заверили в правительстве. Критических отметок температур в квартирах не наблюдается.

Напомним, авария на сетях Суоярви произошла минувшей ночью. В результате тепло исчезло в 25 жилых домах, школе и детском саду. Под отключение попали 1725 человек.


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