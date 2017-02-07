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07.02.2017

Дополнительные знания

Ресурсный центр питерского Гете - Института появится в Петрозаводске

При Институте иностранных языков ПетрГУ создается Ресурсный центр Гете - Института, который реализует проект «Немецкий – первый второй иностранный».

Карелия стала одним из 30 российских регионов-участников проекта, благодаря победе ПетрГУ в конкурсе, направленном на поддержку общеобразовательных организаций, ведущих либо планирующих введение в учебные планы изучение немецкого языка в качестве второго иностранного.

В ходе проекта предполагается совместное проведение различных мероприятий для учащихся, родителей, учителей, преподавателей немецкого языка и руководителей общеобразовательных организаций. Кроме этого, школам предоставят бесплатные стартовые пакеты с информационными и учебно-дидактическими материалами для успешной организации процесса изучения немецкого языка.

Институт иностранных языков приглашает образовательные организации республики принять участие в проекте Гете-Института «Немецкий – первый второй иностранный» в 2017 году. Заявки принимаются в срок до 20 марта по адресу kreneva@petrsu.ru.


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  • У них там арабский второй иностранный (Гость)
    07.02.2017 12:52:23
    +1 -1
  • Шпрехен зи дЕйч, Иван Андрейч?. Дойч (Гость)
    07.02.2017 13:52:04
    +1 -1
  • ага.. самая модная прическа в рашке - называется гитлерюгент !!
    Походу бабка Ванга была права - рашка-таки стала новым оплотом фашизма ! (Гость)
    07.02.2017 14:02:49
    +1 -1

  • У них там арабский второй иностранный

    В Рашке зато скоро чеченский станет государственным, а русский с кавказским акцентом станет литературной нормой.. Александр (Гость)
    08.02.2017 01:32:35
    +1 -1


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