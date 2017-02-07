Дополнительные знания

Ресурсный центр питерского Гете - Института появится в Петрозаводске

При Институте иностранных языков ПетрГУ создается Ресурсный центр Гете - Института, который реализует проект «Немецкий – первый второй иностранный».





Карелия стала одним из 30 российских регионов-участников проекта, благодаря победе ПетрГУ в конкурсе, направленном на поддержку общеобразовательных организаций, ведущих либо планирующих введение в учебные планы изучение немецкого языка в качестве второго иностранного.





В ходе проекта предполагается совместное проведение различных мероприятий для учащихся, родителей, учителей, преподавателей немецкого языка и руководителей общеобразовательных организаций. Кроме этого, школам предоставят бесплатные стартовые пакеты с информационными и учебно-дидактическими материалами для успешной организации процесса изучения немецкого языка.





Институт иностранных языков приглашает образовательные организации республики принять участие в проекте Гете-Института «Немецкий – первый второй иностранный» в 2017 году. Заявки принимаются в срок до 20 марта по адресу kreneva@petrsu.ru.





07.02.2017