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09.02.2017

Пьедестал почета

Карельская спортсменка выиграла золото на первенстве мира по ориентированию

Александра Русакова стала лучшей среди спортивных ориентировщиков со всего мира.

В финском городе Иматра с 7 по 12 февраля проходит первенство мира по спортивному ориентированию на лыжах. Сегодня представительница Карелии Александра Русакова победила на длинной дистанции в 16, 5 километра и завоевала золото. Второе и третье места заняли финские спортсменки.

Напомним, что право представлять страну на международных состязаниях наша лыжница получила, когда выиграла первенство России в декабре 2016 года. Ранее она также неоднократно становилась призером различных соревнований, в том числе европейских. Сейчас Александра выступает в группе юниоров.


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  • Да хоть чугун. Нафиг не уперлась (Гость)
    09.02.2017 17:41:34
    +1 -1
  • Молодец!Самое главное не заблудилась! (Гость)
    09.02.2017 18:31:31
    +1 -1


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