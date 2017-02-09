Пьедестал почета

Карельская спортсменка выиграла золото на первенстве мира по ориентированию

Александра Русакова стала лучшей среди спортивных ориентировщиков со всего мира.





В финском городе Иматра с 7 по 12 февраля проходит первенство мира по спортивному ориентированию на лыжах. Сегодня представительница Карелии Александра Русакова победила на длинной дистанции в 16, 5 километра и завоевала золото. Второе и третье места заняли финские спортсменки.





Напомним, что право представлять страну на международных состязаниях наша лыжница получила, когда выиграла первенство России в декабре 2016 года. Ранее она также неоднократно становилась призером различных соревнований, в том числе европейских. Сейчас Александра выступает в группе юниоров.





09.02.2017