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09.02.2017

Придется потерпеть

Жителей Октябрьского района Петрозаводска оставят без тепла и горячей воды

В связи с аварией на магистральной сети ремонтники на полдня отключат в десятках зданий карельской столицы воду и отопление.

Завтра, 10 февраля, в 8.00 в связи с необходимостью ликвидации неполадок на магистральном подающем трубопроводе часть жителей города ждут временные неудобства.

Решено до 16 часов отключить горячее водоснабжение и теплоснабжение в многоквартирных домах и административных зданиях района Октябрьский. Работы по устранению аварии проведут специалисты ПКС «Тепловые сети».


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  • А как же с паспортом готовности города к зиме?. обыватель (Гость)
    09.02.2017 18:30:15
    +1 -1
  • В стране через день горе, а ты тут с паспортом.. патрионутый на всю голову (Гость)
    09.02.2017 18:56:39
    +1 -1
  • Такая уж ваша судьба. :-). Александр (Гость)
    09.02.2017 20:03:28
    +1 -1


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