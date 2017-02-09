Придется потерпеть

Жителей Октябрьского района Петрозаводска оставят без тепла и горячей воды

В связи с аварией на магистральной сети ремонтники на полдня отключат в десятках зданий карельской столицы воду и отопление.





Завтра, 10 февраля, в 8.00 в связи с необходимостью ликвидации неполадок на магистральном подающем трубопроводе часть жителей города ждут временные неудобства.





Решено до 16 часов отключить горячее водоснабжение и теплоснабжение в многоквартирных домах и административных зданиях района Октябрьский. Работы по устранению аварии проведут специалисты ПКС «Тепловые сети».





09.02.2017