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10.02.2017

Борьба за медали

Чемпионат и первенство Северо-Запада по киокусинкай проведут в Карелии

Каратисты из разных регионов соберутся в карельской столице, чтобы определить лучшего.

Состязания пройдут 11 февраля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса на Ключевой. Сборную республики представят сильнейшие спортсмены из Беломорского, Медвежьегорского, Сортавальского районов и Петрозаводска. В их числе – пятикратная победительница первенств России, серебряный призер первенства мира Татьяна Леонкина, неоднократный победитель и призер первенств России Максим Осташев, неоднократная победительница первенств России Анастасия Бродская. Также за медали поборются гости из Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Псковской областей. Всего организаторы ожидают более 100 участников. Начало и открытие соревнований в 10:00.

В программе чемпионата и первенства Северо-Запада по киокусинкай соревнования в дисциплине «ката», показательные выступления, а также развлекательная и культурная программа. Спортсмены выступят в разных возрастных категориях. Самыми младшими участниками первенства станут 8-летние участники, а в чемпионате примут участие спортсмены от 18 лет и старше. По итогам соревнований сформируют сборные команды для первенства и чемпионата России по киокусинкай в дисциплине ката, которые пройдут в мае в Москве.


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  • Чемпионат по дармоедству, первенство по бесполезности. (Гость)
    10.02.2017 10:02:44
    +1 -1
  • надобно их в даунбасс отправить ! (Гость)
    10.02.2017 13:04:32
    +1 -1


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