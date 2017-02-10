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10.02.2017

Неудобства закончены

Тепло вернули в дома Октябрьского района в Петрозаводске

В десятках домов в карельской столице восстановили водоснабжение и тепло.

Сегодня в связи с необходимостью ликвидировать аварии на магистральном подающем трубопроводе пришлось отключить горячую воду и теплоснабжение многоквартирных жилых домов и административных зданий района Октябрьский.

Работы по устранению аварии провели специалисты ПКС «Тепловые сети». В настоящее время тепло и водоснабжение восстановлены.

В случае отсутствия горячей воды и тепла горожанам следует обращаться в управляющие компании.


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  • Люди спасибо говорить. Не Чукотка однако, а тооо... погода хорошо, повезло однако.. Чукча с корнем (Гость)
    10.02.2017 18:28:06
    +1 -1
  • В календаре этот день отмечу, однако. Чтобы не насчитали чего нехорошего. Весь день дровами топил яранга, чтобы не замерзнуть.. Чукча с корнем (Гость)
    10.02.2017 20:30:13
    +1 -1


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