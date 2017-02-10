10.02.2017
Неудобства закончены
Тепло вернули в дома Октябрьского района в Петрозаводске
В десятках домов в карельской столице восстановили водоснабжение и тепло.
Сегодня в связи с необходимостью ликвидировать аварии на магистральном подающем трубопроводе пришлось отключить горячую воду и теплоснабжение многоквартирных жилых домов и административных зданий района Октябрьский.
Работы по устранению аварии провели специалисты ПКС «Тепловые сети». В настоящее время тепло и водоснабжение восстановлены.
В случае отсутствия горячей воды и тепла горожанам следует обращаться в управляющие компании.