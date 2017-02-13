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13.02.2017

Почти победа

Компании «Сатурн Нордстрой» вместо Сунского бора предложат другое место в Карелии

Власти республики намерены подыскать для горнопромышленной компании новый участок, чтобы конфликт вокруг Сунского бора закончился.

На совместном заседании президентского и регионального Советов по развитию гражданского общества и правам человека в Карелии правозащитники обсудили затяжной спор между компанией «Сатурн Нордстрой» и жителями деревни Суна.

Постоянный член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России Наталья Евдокимова поделилась впечатлениями о визите на так называемую «партизанскую заставу», обустроенную местным населением для защиты леса. Также она подвела итоги круглого стола в Янишполе, в котором помимо экспертов СПЧ приняли участие представители Министерства по природопользованию и экологии Карелии, администрации Кондопожского района, специалисты природоохранной организации «СПОК», «Гринпис» России, местные жители и руководитель ООО «Сатурн-Нордстрой».

- Мы выслушали мнение всех сторон. Быстро решить проблему мы не могли, но договорились, что недропользователь не будет предпринимать никаких действий, пока сохраняется противостояние. Он готов договариваться, - отметила Наталья Евдокимова.

Глава республики подчеркнул, что правительство региона рассмотрит вопрос о предоставлении ООО «Сатурн Нордстрой» другого участка для разработки карьера, если собственник согласится на такой вариант.

- Безусловно, будем дальше проводить переговоры с предпринимателем. Если он согласен поменять место дислокации и вложения будущих инвестиций, мы готовы оказывать содействие и найдём разумное решение, - подчеркнул Александр Худилайнен.


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  • Глава уже не глава, а человек с чемоданом, поэтому ничего решать уже не будет. Придет парфен и вышвырнет этих партизанишек из леса.. успешный бизнесмен (Гость)
    13.02.2017 12:06:22
    +1 -1
  • Худик-хромая утка (Гость)
    13.02.2017 15:40:55
    +1 -1
  • успешный бизнесмен
    Вы приближены к императору?Все знаете?Прям чудеса...
    какой-то продавец,а сколько понтов...скромней трудяга торговли...налоги то платишь?. обыватель (Гость)
    13.02.2017 15:52:22
    +1 1-1
  • обыватель

    Вы приближены к императору?Все знаете?Прям чудеса...
    какой-то продавец,а сколько понтов...скромней трудяга торговли...налоги то платишь?. обыватель (Гость)
      Понтов у меня много, не скрываю. Торгашей не люблю и налоги не плачу.  И чем ты лучше меня? Хотя бы один аргумент. успешный бизнесмен (Гость)
    13.02.2017 17:05:20
    +1 -1


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