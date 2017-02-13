Почти победа

Компании «Сатурн Нордстрой» вместо Сунского бора предложат другое место в Карелии

Власти республики намерены подыскать для горнопромышленной компании новый участок, чтобы конфликт вокруг Сунского бора закончился.





На совместном заседании президентского и регионального Советов по развитию гражданского общества и правам человека в Карелии правозащитники обсудили затяжной спор между компанией «Сатурн Нордстрой» и жителями деревни Суна.





Постоянный член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России Наталья Евдокимова поделилась впечатлениями о визите на так называемую «партизанскую заставу», обустроенную местным населением для защиты леса. Также она подвела итоги круглого стола в Янишполе, в котором помимо экспертов СПЧ приняли участие представители Министерства по природопользованию и экологии Карелии, администрации Кондопожского района, специалисты природоохранной организации «СПОК», «Гринпис» России, местные жители и руководитель ООО «Сатурн-Нордстрой».





- Мы выслушали мнение всех сторон. Быстро решить проблему мы не могли, но договорились, что недропользователь не будет предпринимать никаких действий, пока сохраняется противостояние. Он готов договариваться, - отметила Наталья Евдокимова.





Глава республики подчеркнул, что правительство региона рассмотрит вопрос о предоставлении ООО «Сатурн Нордстрой» другого участка для разработки карьера, если собственник согласится на такой вариант.





- Безусловно, будем дальше проводить переговоры с предпринимателем. Если он согласен поменять место дислокации и вложения будущих инвестиций, мы готовы оказывать содействие и найдём разумное решение, - подчеркнул Александр Худилайнен.





13.02.2017