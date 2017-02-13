Массовый спорт

Новый ФОК торжественно откроют завтра в Суоярви

Всего на строительство физкультурного центра ушло более 75 миллионов рублей.





Завтра днем, 14 февраля, в Суоярви свои двери распахнет новый комплекс для спортсменов. В торжественной церемонии открытия примут участие глава Карелии и заместитель Секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев.





ФОК построен в Суоярви в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы». Общая площадь объекта составляет почти 1500 метров. Комплекс включает в себя универсальный зал, зал для занятий спортивной гимнастикой и тренажерный зал. На его базе будут тренироваться как воспитанники ДЮСШ, так и местные жители.





Добавим, что объект построен за счет финансирования из средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Его общая стоимость составила 75,763 миллиона рублей, из них 71 миллион предоставлен из федерального бюджета.





13.02.2017