Прогноз погоды

Штормовое предупреждение объявили в Карелии

Ночью в республике порывы ветра усилятся до 25 метров в секунду.





Сильный ветер не стихнет сегодня в регионе. Начиная с полуночи 14 февраля и до утра местами по северным, центральным районам и вблизи крупных водоемов поднимется очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду и более. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.





При этом днем также обещают осадки в виде мокрого снега и мороси. На дорогах гололедица. Столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов.





14.02.2017