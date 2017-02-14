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14.02.2017

Прогноз погоды

Штормовое предупреждение объявили в Карелии

Ночью в республике порывы ветра усилятся до 25 метров в секунду.

Сильный ветер не стихнет сегодня в регионе. Начиная с полуночи 14 февраля и до утра местами по северным, центральным районам и вблизи крупных водоемов поднимется очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду и более. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

При этом днем также обещают осадки в виде мокрого снега и мороси. На дорогах гололедица. Столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов.


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