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14.02.2017

Авария в городе

Инвалида-колясочника сбила машина в Петрозаводске

Мужчина с ограниченными возможностями здоровья попал под колеса автомобиля в карельской столице.

Авария произошла накануне за час до полуночи. Водитель на машине "Лада" ехал по улице Ленинградской и сбил пешехода, который вел инвалидную коляску с 43-летним мужчиной. Они двигались по проезжей части во встречном направлении.

В результате происшествия пострадал инвалид-колясочник. Ему назначено амбулаторное лечение, сообщили в ЕДДС Карелии.


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  • Да и фиг с ним (Гость)
    14.02.2017 10:13:38
    +1 -2-1
  • И ни слова что у этой "Лады" на крыше были проблесковые маячки...
    Ментов (гайцов) давно на зрение не проверяли.
    Уже видео по телевизору показали. (Гость)
    14.02.2017 12:12:36
    +1 3-1
  • Кароче дело было так ! Капитан Рафик Задрочиев - ехал на своей служебной машине чтобы задержать очень важного преступника. И вот когда он проезжал дарогу, на встречную полосу выехал этот сумащедший колясочник! Капитан Рафик чтобы спасти жизни пешеходов, намерянно пустил свой автомобиль наперерез гонщику инвалиду и произошла авария. По словам свидетелей - пять человек , друзей рафика которые находились на заднем сиденье - колясочник был нетрезв и двигался со скорость более 100 км. в час без ходовых огней ! Как выяснилось в ходе обследования - коляска не оборудована тормозной системой , не имеет гос. регистрации и номеров, а сам водитель управлял ей без защитного шлема.
    За героический поступок - мерия города Петромагазинска , присфоила офицеру росгвардии капитану Рафику - внеочередное мусорское звание генерал и подарила ему новый мерседес E - класса. За помощь в задержании особо опасного рецидивиста колясочника, друзьям рафика -дзюдаистам были присвоены государственные премии и награды! (Гость)
    14.02.2017 14:35:32
    +1 -1

  • За героический поступок - мерия города Петромагазинска , присфоила офицеру росгвардии капитану Рафику - внеочередное мусорское звание
    5+ (Гость)
    14.02.2017 17:21:37
    +1 -1


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