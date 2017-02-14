14.02.2017
Авария в городе
Инвалида-колясочника сбила машина в Петрозаводске
Мужчина с ограниченными возможностями здоровья попал под колеса автомобиля в карельской столице.
Авария произошла накануне за час до полуночи. Водитель на машине "Лада" ехал по улице Ленинградской и сбил пешехода, который вел инвалидную коляску с 43-летним мужчиной. Они двигались по проезжей части во встречном направлении.
В результате происшествия пострадал инвалид-колясочник. Ему назначено амбулаторное лечение, сообщили в ЕДДС Карелии.