Авария в городе

Инвалида-колясочника сбила машина в Петрозаводске

Мужчина с ограниченными возможностями здоровья попал под колеса автомобиля в карельской столице.





Авария произошла накануне за час до полуночи. Водитель на машине "Лада" ехал по улице Ленинградской и сбил пешехода, который вел инвалидную коляску с 43-летним мужчиной. Они двигались по проезжей части во встречном направлении.





В результате происшествия пострадал инвалид-колясочник. Ему назначено амбулаторное лечение, сообщили в ЕДДС Карелии.





14.02.2017