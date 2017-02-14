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14.02.2017

Доступное образование

Более 340 дополнительных мест за год появилось в детсадах Карелии

Образование в республике стало доступнее и качественнее, считает глава Минобра региона.

Губернатор встретился с министром образования республики. Александр Морозов рассказал об основных итогах работы ведомства в 2016 году и приоритетных направлениях на 2017 год.

По его словам, доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет составила 100%, охват дополнительным образованием увеличился до 75,5 %, свыше 50% выпускников системы профобразования трудоустроены по полученным профессиям и специальностям, продолжена работа по созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций.
В целом сегодня система образования Карелии охватывает более 35 тысяч малышей, более 68 тысяч школьников и 13 тысяч студентов техникумов и колледжей.

Что касается дошкольного образования, то в 2016 году в детских садах республики введено 341 дополнительное место: 60 мест открыто в Кондопоге, 53 места – в Прионежском муниципальном районе и 228 мест – в Петрозаводске. Сейчас стоит задача обеспечить местами в детских садах детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. На сегодня в очереди числится 4260 человек.
В течение последних трёх лет в Карелии наблюдается положительная динамика по показателям ЕГЭ. По итогам 2015/2016 учебного года 227 выпускников общеобразовательных организаций награждены медалью «За особые успехи в учении». В предыдущем учебном году был 221 медалист.

Также министр рассказал, что в 2016 году активно ремонтировались спортивные залы, закуплено оборудование и инвентарь, созданы школьные спортивные клубы. Карелия получила новые автобусы, предназначенные для организации подвоза детей к месту обучения и обратно. Продолжена работа по созданию безбарьерной среды для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью.

Руководитель региона в свою очередь определил ряд задач, на решении которых необходимо акцентировать внимание Министерству в 2017 году. В частности, они касаются поддержки малокомплектных школ, расширения спектра дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленности, вступления Карелии в Движение «Ворлдскиллс Россия» и участия республики в реализации приоритетных проектов в сфере образования.


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  • Даешь!!!Садики в три смены!!!!
    -мест в три раза больше!!!!!)))))))
    и кормить ночью не надо.... helganz70 (Гость)
    14.02.2017 17:11:56
    +1 -1


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