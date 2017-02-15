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СРОЧНО: Худилайнен ушел с поста главы Карелии

Руководитель республики сегодня официально объявил о решении покинуть пост губернатора.





Как и ожидалось, сегодня, 15 февраля, Александр Худилайнен заявил, что покидает должность главы региона. Слухи об этом появились еще на минувшей неделе, когда президент России начал отстранять губернаторов различных субъектов. В своем официальном сообщении теперь уже бывший руководитель республики не стал комментировать причины досрочной отставки.





Напомним, Александр Худилайнен сначала в мае 2012 года по Указу президента Российской Федерации был назначен временно исполняющим обязанности главы Карелии. А затем 24 мая Законодательное Собрание региона наделило его полномочиями губернатора.





Добавим, что на место руководителя республики прочат главного пристава России Артура Парфенчикова. По имеющейся информации, он приедет в Карелию завтра утром.





15.02.2017