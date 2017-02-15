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15.02.2017

Новый виток

СРОЧНО: Худилайнен ушел с поста главы Карелии

Руководитель республики сегодня официально объявил о решении покинуть пост губернатора.

Как и ожидалось, сегодня, 15 февраля, Александр Худилайнен заявил, что покидает должность главы региона. Слухи об этом появились еще на минувшей неделе, когда президент России начал отстранять губернаторов различных субъектов. В своем официальном сообщении теперь уже бывший руководитель республики не стал комментировать причины досрочной отставки.

Напомним, Александр Худилайнен сначала в мае 2012 года по Указу президента Российской Федерации был назначен временно исполняющим обязанности главы Карелии. А затем 24 мая Законодательное Собрание региона наделило его полномочиями губернатора.

Добавим, что на место руководителя республики прочат главного пристава России Артура Парфенчикова. По имеющейся информации, он приедет в Карелию завтра утром.


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  • Не ушел, а вышвырнули как помойного кота (Гость)
    15.02.2017 10:14:54
    +1 4-1
  • хоть кто приди - без ресурсов принципиально лучших результатов не добиться.
    нефти-газа в Карелии нет, бюджета нет, кадров нет, дорог почти нет, население в массе быдло-пенсы-алкаши-маргиналы, в 300км на Западе другая жизнь и нормальный пипл это увидел, сделал выводы и сидит на чемоданах (как минимум деток туда).
    короче, какого Парфёнчикова не назначь, результат будет тот же самый - депрессивный регион.
    P.S. IMHO, не способны русские с их нынешним менталитетом наладить жизнь в Карелии, в этих природных условиях. Финны, шведы, норги - да, русские - нет.. Gaylord Focker (Гость)
    15.02.2017 10:56:39
    +1 -1
  • Gaylord Focker

    Gaylord Focker
    Всё так... (Гость)
    15.02.2017 11:00:01
    +1 -1
  • А всё от "родной и незаменимой руководящей партии ЕД"-что-бы её гром разбил. (Гость)
    15.02.2017 13:23:00
    +1 -1
  • Думаю,шо единственно правильно решение,искать на территории Карелии нефть и газы.... обыватель (Гость)
    15.02.2017 19:31:37
    +1 -1
  • Gaylord Focker

    , не способны русские с их нынешним менталитетом наладить жизнь в Карелии, в этих природных условиях. Финны, шведы, норги - да, русские - нет.. Gaylord Focker (Гость)

    Все верно ! Скотострана + скотонаселение = сила ! (Гость)
    15.02.2017 19:36:23
    +1 -1
  • Ну теперь заживёте... ))). Александр (Гость)
    15.02.2017 20:29:55
    +1 1-1
  • обыватель

    Думаю,шо единственно правильно решение,искать на территории Карелии нефть и газы....
       Золотишко есть местами.. В районе Ужесельги цыгане моют (Гость)
    15.02.2017 20:30:26
    +1 -1
  • Gaylord Focker

    не способны русские с их нынешним менталитетом наладить жизнь

    Русские вообще говно.. Александр (Гость)
    15.02.2017 20:30:36
    +1 2-1
  • сАМ ГОВНО -ФИНСКИЙ ВЫКИДЫЩ ! ПОМНИ О КОРНЯХ! (Гость)
    15.02.2017 20:37:51
    +1 -2-1
  • Александр

    Русские вообще говно.. Александр
    +100500 в карму.. Долго не хотелось верить, но ум подсказывает что это так.. народ гавно (Гость)
    15.02.2017 20:41:27
    +1 2-1

  • ПОМНИ О КОРНЯХ!

    Я о своих корнях помню. О финских и украинских. Запомни это, русский Ванька-засранец. ))). Александр (Гость)
    15.02.2017 20:59:05
    +1 1-1
  • СКОлЬКО  ДебИЛОВ ЗДЕСЬ ПАСЕТСЯ ВЕЧЕРАМИ ! ПОСЛЕ БОЯРЫШНИКА -УЖЕ,ОДНАКО ! ИЛИ ПАЛЕНОЙ вОДЯРЫ! (Гость)
    15.02.2017 21:00:08
    +1 1-1

  • СКОлЬКО  ДебИЛОВ ЗДЕСЬ ПАСЕТСЯ ВЕЧЕРАМИ !

    Причём здесь нет никакой модерации. Админы давно болт забили на этот ресурс. Да здравствует ВСЁшка, самый демократический ресурс в России! ))). Александр (Гость)
    15.02.2017 21:04:50
    +1 1-1
  • Хотели местных руководителей?-пожалуйста! И так на все значимые должности надо назначать местных.. евсей (Гость)
    15.02.2017 21:06:34
    +1 -1
  • евсей

    Хотели местных руководителей?-пожалуйста!

    А какая разница? Получили местного мусора.. Александр (Гость)
    15.02.2017 21:18:19
    +1 1-1
  • Фамилия конечно офигеть "благородная". Парфёнчиков ))))) Наподобие Сенькина и Манькина. ))). Александр (Гость)
    15.02.2017 21:19:30
    +1 2-1
  • Александр

    Фамилия конечно офигеть "благородная". Парфёнчиков ))))) Наподобие Сенькина и Манькина. ))). Александр
      Свою назови, дебилайнен (Гость)
    15.02.2017 21:43:01
    +1 -1
  • Александр бородач, охранник (Гость)
    15.02.2017 21:48:48
    +1 -1
  • Александр

    Причём здесь нет никакой модерации. Админы давно болт забили на этот ресурс. Да здравствует ВСЁшка, самый демократический ресурс в России! ))). Александр

    Это верно ! Только тут можно ватников да потреотов чморить без модерации! У нас  с Александром да Хельгом порядок , ватники пискнуть боятся без разрешения, да и за крым наш - можно лещей отхватить литературных !. незнакомец (Гость)
    15.02.2017 22:29:02
    +1 2-1
  • Александр

    Фамилия конечно офигеть "благородная". Парфёнчиков

    "Ревизора" - напомнило..
    Владимир Свет солнышко Хуйло - назначил холопа своего :))) (Гость)
    15.02.2017 22:31:04
    +1 2-1
  • Худилайнен,беги быстрее в Суоми пока в рашке не началась заваривать.один фиг тут оно быдло.Т.Юха (Гость)
    16.02.2017 00:35:57
    +1 2-1
  • Худилайнен как-то рассказывал, что в начале 90-ых он несколько лет жил в Финляндии как этнический репатриант. Но потом решил вернуться нка родину, "к берёзкам". В свете того, что произошло после отставки с Нелидовым и многими другими губернаторами, как бы ему пожалеть не пришлось о возвращении к берёзкам.... Александр (Гость)
    16.02.2017 01:04:15
    +1 1-1


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