Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
15.02.2017

Смена кадров

Экс-глава Карелии: Это обдуманное и взвешенное решение

Александр Худилайнен заявил, что основательно обдумал решение не идти на выборы губернатора в 2017 году.

Полчаса назад бывший руководитель региона официально объявил о досрочном сложении полномочий. Пост главы региона Александр Худилайнен занимал с мая 2012 года.

- Я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о досрочном сложении полномочий главы Республики Карелия. Вы знаете, что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровне, и это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней. Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития, - сказал в своем обращении экс-губернатор.


« Судьбу здания бывшей детской поликлиники обсудили в мэрии ПетрозаводскаВИДЕО: Призывник из Карелии выпал из окна в Подмосковье »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Хоть напоследок, но соврать. Убирайся в Гатчину и холуев своих забирай (Гость)
    15.02.2017 10:53:02
    +1 -1
  • Какой лжец и трус. Впрочем, как и другие слизняки - "губернаторы", которые поматросили и бросили.
    Жрите, рабы. Путен ваш... жрите... (Гость)
    15.02.2017 10:57:16
    +1 -1
  • Я не пью уже с утра, сегодня сняли Худила... (Гость)
    15.02.2017 10:58:20
    +1 -1

  • Я не пью уже с утра, сегодня сняли Худила...
      А я хлебну с флакона, назначили Парфёна... (Гость)
    15.02.2017 11:09:29
    +1 -1
  • А мне он нравился. жора (Гость)
    15.02.2017 11:21:53
    +1 -1
  • бухай моя красавица!!!!!!!!!! (Гость)
    15.02.2017 18:04:11
    +1 -1
  • Спасибо Александр Петрович Худилайнен! (Гость)
    15.02.2017 19:29:48
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]