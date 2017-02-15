Смена кадров

Экс-глава Карелии: Это обдуманное и взвешенное решение

Александр Худилайнен заявил, что основательно обдумал решение не идти на выборы губернатора в 2017 году.





Полчаса назад бывший руководитель региона официально объявил о досрочном сложении полномочий. Пост главы региона Александр Худилайнен занимал с мая 2012 года.





- Я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о досрочном сложении полномочий главы Республики Карелия. Вы знаете, что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровне, и это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней. Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития, - сказал в своем обращении экс-губернатор.





15.02.2017