Частное мнение

Степашин рассказал о причинах увольнения экс-главы Карелии

Срыв программы переселения из аварийного жилья все-таки повлиял на решение президента сменить руководство региона.





Одной из причин отставки губернатора Карелии Александра Худилайнена являлся срыв программы переселения из аварийного жилья. Об этом сообщил глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин, пишет "РИА Новости"





- Вы знаете судьбу… руководителя Карелии. Он вынужден был уйти в отставку. Кстати, одна из причин – это как раз срыв программы переселения из аварийного жилья, — сказал Степашин журналистам в Саратове.





Он отметил, что в республике, как и в некоторых других регионах, остро стоял вопрос качества жилья. К Карелии было много претензий, в связи с чем Фонду ЖКХ даже пришлось обращаться в генпрокуратуру.

- Два года назад появился даже такой термин "новое аварийное жилье" – жилье, в которое людей переселяли, но по качеству оно было ничем не лучше, чем то, откуда выселялись. Подчас это люди из центра города бог знает куда ссылались. Такая ситуация была в Карелии, — пояснил Степашин.





Он отметил, что новому руководителю региона придется выправлять ситуацию.

- Главный судебный пристав, которого я знаю по работе в Минюсте, пришел. У него другого пути, кроме как переселять людей, нет, — добавил глава набсовета Фонда ЖКХ.





16.02.2017