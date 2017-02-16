В процессе работы

Создателей фигур для «Гипербореи» в Петрозаводске подвела погода

Из-за резкой смены температур кубы искусственного снега превратились практически в камень.





На набережной вовсю кипит работа над созданием снежных и ледовых фигур. Авторы трудятся не только днем, но и до поздней ночи. К изваянию скульптур некоторые участники фестиваля «Гиперборея – 2017» приступили еще 14 февраля, сразу после церемонии открытия. Однако резкий перепад температур, который произошел за последние два дня, добавили трудностей к работе.





- Пока было потепление, снег подтаял, а затем при -4 снова замерз. В результате кубы чересчур прочные и не поддаются ничему, кроме секиры древнего воина или бензопилы. Вчера создатели снежных фигур немного истерили. Снег приходится колоть, словно лед. И должна вам сказать, это настоящий труд, требующий невероятных усилий, - рассказала одна из участниц фестиваля Наталья.





Всего к конкурсу скульптур допущено 35 команд, которые к финалу «Гипербореи» должны изготовить 15 произведений изо льда и 20 – из снега. Над ними работают авторы из России, Республики Беларусь и Финляндии.





- Участники конкурса живут рядом, в гостинице, поэтому работают допоздна, некоторые – даже ночью, стараются, чтобы все получилось. Первый отсмотр всех скульптур состоится в пятницу, накануне главного дня «Гипербореи», чтобы увидеть, как фигуры смотрятся с подсветкой. Принять окончательное решение членам жюри предстоит в субботу к 12.00. Вечером после карнавального шествия будут подведены итоги, - рассказал начальник Управления культуры и общественных связей Сергей Соловьев.





16.02.2017