Не ушли от наказания

Подельники в Карелии до смерти избили знакомого и получили 18 лет колонии на двоих

На севере республики двое местных жителей лишены свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.





Установлено, что вечером 2 сентября 2016 года нетрезвые подсудимые в Беломорске пришли в квартиру к местному жителю, разыскивая мать одного из них. Мужчина впустил гостей в квартиру, а затем попытался выпроводить. Произошел конфликт, в ходе которого подсудимые руками и ногами избили хозяина квартиры. В результате потерпевшего доставили в лечебное учреждение, где, несмотря на оказанную врачами квалифицированную помощь, он скончался.





Суда приговорил одного из злоумышленников к 9,5 годам лишения свободы, второго - к 8,5 годам заключения. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.





17.02.2017