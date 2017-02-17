Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
17.02.2017

Не ушли от наказания

Подельники в Карелии до смерти избили знакомого и получили 18 лет колонии на двоих

На севере республики двое местных жителей лишены свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

Установлено, что вечером 2 сентября 2016 года нетрезвые подсудимые в Беломорске пришли в квартиру к местному жителю, разыскивая мать одного из них. Мужчина впустил гостей в квартиру, а затем попытался выпроводить. Произошел конфликт, в ходе которого подсудимые руками и ногами избили хозяина квартиры. В результате потерпевшего доставили в лечебное учреждение, где, несмотря на оказанную врачами квалифицированную помощь, он скончался.

Суда приговорил одного из злоумышленников к 9,5 годам лишения свободы, второго - к 8,5 годам заключения. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.


« Житель Петрозаводска избил женщину и изнасиловал ееМитрополит Петрозаводский и Карельский поздравил Артура Парфенчикова с назначением »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Долбанная дума вместе с президентом-УБИЛИ ЧЕЛОВЕКА А ЕМУ РАЗРЕШИЛИ ЖИТЬ. Преступники своего народа.Сами себя избрали и творят что хотят.Любыми методами без разницы-лишь-бы уничтожать народ. (Гость)
    17.02.2017 11:39:42
    +1 -1
  • путенский электорат (Гость)
    17.02.2017 11:47:35
    +1 1-1
  • "18 лет колонии на двоих" точно девушка-студентка из глубинки заголовки придумывает и не перечитывает, что написала. (Гость)
    17.02.2017 13:29:26
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]