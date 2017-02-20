Авария на трассе

Фура в Карелии съехала в кювет ради безопасности других

В Кондопожском районе водитель большегруза решил вырулить за пределы проезжей части, чтобы не навредить пассажирам сбитой машины.





Инцидент произошел в минувшее воскресенье на 46-м километре трассы "Кола". Водитель-женщина на кроссовере Subaru Forester заканчивала обгон попутного большегруза Scania с полуприцепом и допустила занос автомобиля. После этого машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Ford Fusion.





Чтобы избежать наезда на участников ДТП, водитель фуры резко съехал в правый по ходу движения кювет. В результате происшествия пострадала автоледи, сидевшая за рулем кроссовера, рассказали в ГИБДД Карелии.





20.02.2017