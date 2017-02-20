Получили срок

Подельники забрали из магазина в Карелии золота на два миллиона рублей

На двоих злоумышленники получили по приговору суда 14 лет колонии строгого режима.





Установлено, что в ноябре 2015 года подсудимые договорились похитить ювелирные изделия из магазина «Империя золота» в Питкяранте. Однако один из подельников, вопреки заранее разработанному плану, напал на продавца с ножом. Забрав украшения на общую сумму более 2,1 миллиона рублей, злоумышленники на автомобиле скрылись с места преступления.





Правоохранителям удалось установить личности нападавших в течение нескольких дней, после чего основную часть похищенного золота изъяли.





Суд приговорил виновного в разбое злоумышленника к восьми годам лишения свободы, а второму соучастнику дали шесть лет заключения. Отбывать свои сроки им предстоит в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Карелии.





20.02.2017