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20.02.2017

Получили срок

Подельники забрали из магазина в Карелии золота на два миллиона рублей

На двоих злоумышленники получили по приговору суда 14 лет колонии строгого режима.

Установлено, что в ноябре 2015 года подсудимые договорились похитить ювелирные изделия из магазина «Империя золота» в Питкяранте. Однако один из подельников, вопреки заранее разработанному плану, напал на продавца с ножом. Забрав украшения на общую сумму более 2,1 миллиона рублей, злоумышленники на автомобиле скрылись с места преступления.

Правоохранителям удалось установить личности нападавших в течение нескольких дней, после чего основную часть похищенного золота изъяли.

Суд приговорил виновного в разбое злоумышленника к восьми годам лишения свободы, а второму соучастнику дали шесть лет заключения. Отбывать свои сроки им предстоит в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Карелии.


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  • Украл - выпил - в турму.. (Гость)
    20.02.2017 13:33:14
    +1 1-1
  • Вся Питкяранта населена таким зверьем... (Гость)
    20.02.2017 14:37:56
    +1 -1
  • Там все вербованные после войны заселились. Тот еще контингент (Гость)
    20.02.2017 15:02:22
    +1 -1


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