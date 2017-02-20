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20.02.2017

Вирус не сдается

Почти 100 человек за неделю попали в больницу с гриппом и ОРВИ в Карелии

Всего в республике с начала эпидемического сезона зарегистрировано свыше 7600 случаев заболеваемости вирусными инфекциями.

За последнюю неделю в республике обследовано 20 больных ОРВИ, у девяти человек выделен вирус гриппа A(H3N2). Количество госпитализированных больных в регионе за минувшие семь дней составило 92 человека, в том числе 67 детей, что на 15% ниже, чем на предыдущей неделе.

В целом в Карелии эпидемический порог превышен на 42,9%, всего зарегистрировано 7603 случая. Рост показателя отмечается во всех возрастных группах. Однако по сравнению с предыдущей заболеваемость ОРВИ среди всего населения снизилась на 8,7%.

При этом превышение эпидемического порога не зафиксировано ни в одной из административных территорий республики, кроме Петрозаводска. Этот показатель здесь выше нормы на 22,5%.

Кроме того, в республике из-за карантина приостановлен учебный процесс в 36 классах 18-и школ и шести группах трех детских садов. Полностью закрытых образовательных учреждений нет.


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