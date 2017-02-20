На радость водителям

Трассы «Сортавала» и «Кола» продолжат ремонтировать в Карелии

Десятки километров федеральных дорог планируют привести в порядок на территории республики.





В 2017 году подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» планирует выполнить целый комплекс работ на федеральных трассах Р-21 «Кола», А-121 «Сортавала» и А-119 Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола». Всего отремонтируют более 216 километров федеральных автодорог двух регионов.





В 2017 году продолжится реконструкция автодороги А-121 «Сортавала». На участке с 424 по 445 километр уже начались строительно-монтажные работы. Новый отрезок протяженностью 19 километров обойдет населенные пункты Крошнозеро, Кутчезеро и Щеккила, увеличив тем самым пропускную способность трассы. Завершить работы планируют в 2019 году. Кроме того, в этом году собираются приступить к строительству участка с 197 по 215 километр в Лахденпохском районе. Новая дорога станет продолжением построенного 30,5-километрового участка трассы от границы с Ленинградской областью.





В течение года капитальный ремонт пройдет на участках федеральных дорог Карелии и Мурманской области общей протяженностью 43,5 километра. На трассе А-119 Вологда — Медвежьегорск — Р-21 «Кола» в Медвежьегорском районе приведут в порядок почти 32 километра (с 560 км по 591 км). Также осенью 2017 года планируется завершить капитальный ремонт подъезда к Петрозаводску. Дорога станет четырехполосной, по две полосы в каждом направлении.





В этом году завершается реконструкция участка с 1574 по 1590 километр автодороги Р-21 «Кола» в Печенгском районе Мурманской области. В результате к осени 2018 года почти весь участок трассы «Кола» от Мурманска до границы с Королевством Норвегия приведут в нормативное состояние.





20.02.2017