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20.02.2017

Хорошие показатели

Карелия попала в тридцатку регионов по качеству электронных услуг

Республика заняла 27 место среди 85 субъектов по итогам регулярного мониторинга качества предоставления электронных услуг.

Мониторинг провел Центр ИТ-исследований и экспертизы РАНХиГС по заказу Минэкономразвития России в сентябре-октябре 2016 года. По информации ведомства, специалисты проанализировали 1310 приоритетных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления на Едином портале государственных и муниципальных услуг и региональных порталах.

Как показывают результаты мониторинга, подать электронное заявление экспертам удалось по 84% из числа исследованных услуг. При этом уведомление о результатах получено лишь в 47% случаев, что свидетельствует об актуальности проблемы информирования заявителя о принятом по его заявлению решении.

В ходе мониторинга также оценивалось качество реализации регионами каждого из девяти действий, выполнение которых необходимо при подаче заявления на порталах услуг. Наибольшее затруднение вызвали «Оплата государственной пошлины», «Формирование запроса», «Получение сведений о ходе выполнения запроса».

Наилучшие показатели продемонстрировали Тульская, Липецкая, Архангельская области, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Москва. У нижней границы рейтинга находятся Республика Чечня, Камчатский край, Республика Башкортостан. Карелия же заняла 27 место.


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