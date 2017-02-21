Деньги на соцсферу

Спортивные залы отремонтируют в 13 поселковых школах Карелии

На социальную сферу в 2017 году республиканские власти потратят 204 миллиона рублей.





Значительно укрепится материально-техническая база карельских школ олимпийского резерва. На покупку спортивного оборудования для этих учреждений выделят 24 миллиона рублей, из них 21 миллион рублей – из средств федерального бюджета. Также в этом году реконструируют загородную учебно-тренировочную базу Центра спортивного мастерства в Ялгубе. На эти цели из бюджета республики и федеральной казны запланировано потратить 44 миллиона рублей.





На продолжение программы по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, планируют направить 21,6 миллиона рублей.





В 2017 году отремонтируют спортивные залы в следующих школах: п. Пушной Беломорского района (1,5 миллиона рублей), п. Кривой Порог Кемского района (2 миллиона рублей), п. Гирвас Кондопожского района (1,5 миллиона рублей), п. Хийтола Лахденпохского района (2 миллиона рублей), с. Шуньга Медвежьегорского района (700 тысяч рублей), п. Тикша (1,2 миллиона рублей) и п. Реболы (1,5 миллиона рублей) Муезерского района, д. Рауталахти (1 миллион рублей) и п. Салми (1,5 миллиона рублей) Питкярантского района, п. Шуя (2 миллиона рублей) и с. Заозерье (1 миллион рублей) Прионежского района, п. Кубово Пудожского района (1,5 миллиона рублей), п. Леппясюрья Суоярвского района (1,05 миллиона рублей).





Будут перепрофилированы помещения под спортивные залы в школах с. Видлица Олонецкого района (1 миллион рублей) и п. Попов Порог Сегежского района (650 тысяч рублей). Предусмотрено создание школьных спортивных клубов в Пряжинском национальном районе: в п. Матросы (500 тысяч рублей), п. Эссойла (160,9 тысяч рублей), п. Чална (160,9 тысяч рублей) и в п. Попов Порог Сегежского района (650 тысяч рублей).





12,6 миллионов рублей утверждено в республиканском бюджете на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. Напомним, распределение субсидии из федерального бюджета осуществлено по итогам конкурсного отбора муниципальных домов культуры, расположенных в городских населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек и сельских населенных пунктах. Так, Беломорскому району выделено 1,355 миллиона рублей, Калевальскому национальному району - 1,11 миллиона рублей, Муезерскому району - 1,465 миллиона рублей, Олонецкому национальному району - 1,335 миллиона рублей.





Продолжиться программа «земский доктор», предусматривающая единовременные выплаты медицинским работникам, прибывшим на работу в сельскую местность (по одному миллиону рублей). На эти цели предусмотрено 18 миллионов рублей.





Более 200 жителей Карелии смогут получить высокотехнологичную медицинскую помощь в республиканских государственных учреждениях здравоохранения при сердечно-сосудистых заболеваниях – на это предусмотрено 36,9 миллионов рублей.





Социально-ориентированным некоммерческим организациям, в том числе частным образовательным учреждениям, будет передано государственное задание на исполнение государственных услуг на сумму 47 миллионов рублей.





21.02.2017