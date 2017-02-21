Отдых на каникулах

Более 2,5 тысячи школьников Петрозаводска отдохнут в детских лагерях

Мэрия карельской столицы начала подготовку к летней оздоровительной кампании.





Председатель комитета социального развития Римма Ермоленко провела заседание комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. Специалисты мэрии уже приступили к подготовке реестра лагерей Петрозаводска, проводимых за счет средств городского бюджета и субсидии из бюджета республики. На оздоровительную кампанию планируют направить 23,7 миллиона рублей, в том числе из бюджета Петрозаводска – около 20 миллионов. Запланировано проведение 51 смены детских лагерей, в которых отдохнет более 2 500 ребят.





Муниципальные оздоровительные стационарные лагеря спортивной направленности «Айно», «Уя», «Дружба», «Старт» собираются провести 14 смен и принять порядка 1 100 детей. Продолжительность смены составит 18 календарных дней.





Также откроют лагеря дневного пребывания детей при 14 школах, где смогут отдохнуть 420 детей. В летние каникулы планируется провести 16 специализированных лагерей, которые за 23 смены примут более тысячи юных петрозаводчан. Оздоровительная кампания в загородных стационарных лагерях стартует в первых числах июня. Также с июня по август на базе отделений диагностики и психолого-педагогической помощи центр «Родник» будут организованы шесть смен летних оздоровительных площадок для детей с инвалидностью.





21.02.2017