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21.02.2017

Отдых на каникулах

Более 2,5 тысячи школьников Петрозаводска отдохнут в детских лагерях

Мэрия карельской столицы начала подготовку к летней оздоровительной кампании.

Председатель комитета социального развития Римма Ермоленко провела заседание комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. Специалисты мэрии уже приступили к подготовке реестра лагерей Петрозаводска, проводимых за счет средств городского бюджета и субсидии из бюджета республики. На оздоровительную кампанию планируют направить 23,7 миллиона рублей, в том числе из бюджета Петрозаводска – около 20 миллионов. Запланировано проведение 51 смены детских лагерей, в которых отдохнет более 2 500 ребят.

Муниципальные оздоровительные стационарные лагеря спортивной направленности «Айно», «Уя», «Дружба», «Старт» собираются провести 14 смен и принять порядка 1 100 детей. Продолжительность смены составит 18 календарных дней.

Также откроют лагеря дневного пребывания детей при 14 школах, где смогут отдохнуть 420 детей. В летние каникулы планируется провести 16 специализированных лагерей, которые за 23 смены примут более тысячи юных петрозаводчан. Оздоровительная кампания в загородных стационарных лагерях стартует в первых числах июня. Также с июня по август на базе отделений диагностики и психолого-педагогической помощи центр «Родник» будут организованы шесть смен летних оздоровительных площадок для детей с инвалидностью.


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  • Дык новый губернатор сказал,шо надо закрывать.. (Гость)
    21.02.2017 13:44:20
    +1 -1
  • Все в крым. Крым ваш. (Гость)
    21.02.2017 13:55:41
    +1 -1
  • 16 специализированных лагерей
    хе-хе. Arbeit macht frei (Гость)
    21.02.2017 14:12:07
    +1 -1


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