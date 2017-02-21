Под жесткий контроль

Артур Парфенчиков: Ситуация с Сямозеро не имеет права на повторение

Врио главы Карелии поручил начать летнюю оздоровительную кампанию с комплексной проверки всей системы организации отдыха детей.





На заседании постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике Артур Парфенчиков предложил просчитать все риски и опасности предстоящего сезона, разработать плановые мероприятия и провести серьезную проверку всей системы организации отдыха карельских детей уже в мае – перед началом летнего сезона.





- И федеральным, и республиканским ведомствам нужно отработать по той схеме, которая стала использоваться после трагедии на Сямозеро. Подобная ситуация, пусть даже с менее тяжкими последствиями, просто не имеет права на повторение, - подчеркнул Артур Парфенчиков.





В 2016 году представители надзорных структур, региональных ведомств, органов местного самоуправления проверили 96 лагерей и 20 баз отдыха в Карелии. Системные проблемы отрасли связаны с отсутствием лицензирования деятельности по организации отдыха и оздоровления детей, недобросовестным исполнением условий государственных контрактов, что приводит к снижению качества предоставляемых услуг, а также с установленными законом ограничениями по количеству внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих отдых детей.





- Разгильдяи были, есть и будут всегда. Система должна работать так, чтобы последствия этого разгильдяйства были минимизированы. Сегодня нужно искать такие решения, которые могли бы максимально уменьшить возможность повторения любых инцидентов, связанных с халатностью должностных лиц, - сказал врио губернатора.





Сразу после трагических событий прошлого лета Карелия подготовила и внесла в Госдуму России ряд законодательных инициатив по совершенствованию государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей. 28 декабря 2016 года соответствующий федеральный закон был принят, он вступил в силу 1 января 2017 года.





Однако, по словам министра социальной защиты, труда и занятости Карелии Ольги Соколовой, уполномоченный орган исполнительной власти в сфере организации отдыха и оздоровления детей на федеральном уровне до сих пор не определен.





- В соответствии с принятым законом есть конкретные полномочия федеральных органов, которые должны будут разработать и требования к организации отдыха детей, и требования по ведению Реестра оздоровительных учреждений. К сожалению, ни одного проекта нормативного правового акта пока не существует, - сказала Ольга Соколова.





Врио главы региона поручил министерству социальной защиты, труда и занятости республики подготовить обращение на имя премьер-министра России с просьбой максимально ускорить процесс принятия необходимых подзаконных актов.





- Это вопрос крайне важен, и мы, пережив такой сложный год, должны его очень остро поставить, - отметил Артур Парфенчиков.





21.02.2017