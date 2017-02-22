Проведут годы в колонии

Трое аферистов обманом отобрали квартиру у 77-летнего преподавателя музыки в Петрозаводске

Злоумышленники Александр Кузнецов, Олеся Симоненко и Нонна Череповецкая за мошенничество получили на троих 20 с половиной лет лишения свободы.





В 2015 году трое подельников узнали, что в одной из квартир Петрозаводска живет одинокий преподаватель музыки преклонного возраста. Тогда они разработали план, чтобы обманом завладеть помещением.





Сообщники организовали посещение 77-летнего пенсионера несовершеннолетними девочками, по просьбе которых он провел несколько уроков в своей квартире. Затем аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили пожилому человеку, что в его отношении возбуждено уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности ребенка. В подтверждение своих слов они показали специально изготовленную видеозапись, на которой одна из учениц по наущению сообщников рассказала выдуманную историю о противоправных действиях преподавателя.





Введенный в заблуждение потерпевший заплатил злоумышленникам за содействие в освобождении от уголовной ответственности 50 тысяч рублей. Он также согласился временно передать им право собственности на квартиру и заключил с ними фиктивный договор купли-продажи.





На основании документа один из злоумышленников оформил квартиру в свою собственность. При этом соучастники не передавали и не планировали отдавать продавцу деньги за приобретенное жилье.





В результате противоправных действий Кузнецова, Симоненко и Череповецкой потерпевшему причинен материальный ущерб на общую сумму более 1,7 миллиона рублей.





Обман выявили сотрудники правоохранительных органов, которые проводили в отношении злоумышленников оперативно-розыскные мероприятия по проверке их причастности к совершению серии мошенничеств в отношении пожилых людей.





По приговору суда Симоненко по совокупности с ранее совершенными получила девять лет лишения свободы, Череповецкая – 4,5 года лишения свободы, Кузнецов – семь лет заключения. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима, рассказали в прокуратуре Карелии.





22.02.2017