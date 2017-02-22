Народные гуляния

Блины, горячий чай и карусели организуют в Петрозаводске на Масленицу

На площади Кирова в предстоящее воскресенье жителей карельской столицы будут ждать традиционные масленичные блюда и различные аттракционы.





Как сообщили в мэрии, 26 февраля с 10 до 19 часов на площади Кирова для гостей праздника организуют работу более 20 предприятий торговли, общественного питания, проката и развлечений.





Жители города смогут отведать блины и выпечку, выпить горячий чай и кофе, а также приобрести сувениры и подарки. Детей порадуют передвижной парк аттракционов: паровозики, электромобили, карусели, а также небольшие горки.





22.02.2017