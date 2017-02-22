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22.02.2017

Хорошие показатели

Внешнеторговый оборот Карелии увеличился на 4%

За год в республике объем экспорта превысил объем импорта в четыре раза.

В 2016 году внешнеторговый оборот региона вырос на 4% к уровню 2015 года и составил 929 миллионов долларов США. Об этом говорят сведения Северо-Западного таможенного управления и Карелиястата. Показатели определены с учетом данных экспорта и импорта со странами ЕАЭС, а также данных по взаимной торговле вне зоны таможенного контроля, но без учета данных по взаимной торговле услугами.

Также по результатам года в Карелии экспорт увеличился на 0,4% и составил 741,1 миллиона долларов, а импорт вырос на 20,7% и составил 187,9 миллиона долларов. Таким образом, объем экспорта превысил объем импорта в четыре раза.

В 2016 году произошло расширение географии внешнеэкономической деятельности республики. Предприятия и организации поддерживали торгово-экономические связи со 105 странами. Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте составила более 94%. Крупнейшие торговые партнеры Карелии - Финляндия, Турция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Китай, их доля в товарообороте составила 62% (Финляндия – 26%, Турция – 9%, Великобритания – 8,7%, Германия – 8,7%, Нидерланды – 5%, Китай – 4,3%).

По данным Карельской таможни, количество участников внешнеэкономической деятельности, то есть организаций осуществляющих экспорт и импорт товаров, увеличилось на 4%. При этом на 11% выросло количество экспортеров, а количество импортеров сократилось на 7%.


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